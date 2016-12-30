«Модульные системы Торнадо» автоматизировали производство гербицидов в Степногорске

Казахстанским представительством новосибирской компании «Модульные Системы Торнадо» (резидента новосибирского технопарка) были проведены работы по автоматизации нового завода по производству калиевой соли глифосата и глифосат-содержащих гербицидов на ТОО «Август Нан» в г. Степногорске Акмолинской области республики Казахстан. Об этом CNews сообщили в «Модульных Системах Торнадо».

Продукция «Август Нан» ориентирована не только на внутренний рынок Казахстана, но будет также экспортироваться в Россию. «Это будет практически полностью автоматизированное производство, которое позволит выпускать до 15 миллионов литров продукции в год. До конца года планируем произвести не менее 4 тысяч тонн (этот объем уже законтрактован) и надеемся, что реальные объемы вырастут до 6 тысяч тонн», — рассказал гендиректор компании «Август Нан» Андрей Скутин.

Для автоматизации технологических процессов была внедрена инновационная система управления «Торнадо-N», отличающаяся, по информации компании, простотой и удобством обслуживания наряду с экономической эффективностью. Такие системы применяются для критически важных объектов, где особое внимание уделяется непрерывности и безопасности производства.

В системе «Торнадо-N» все важные параметры, связанные с работой производственного оборудования, отслеживаются и передаются на автоматизированное рабочее место (АРМ) операторов производства. Операторы получают возможность наблюдать за работой системы на всех стадиях технологического процесса, оперативно решать возникшие проблемы в онлайн-режиме, а также глубже вникать в рабочие процессы, чтобы повысить их производительность. Особое внимание уделено безопасности технологического процесса при производстве гербицидов.

В системе реализована система защит и блокировок, все важные компоненты дублируются, имеется возможность «горячей замены» отдельных модулей без перерыва в работе, что исключает простои и возникновение аварийных ситуаций на производстве. Все параметры процесса записываются и используются в дальнейшем для анализа и подготовки отчётов.

«Для нас это была интересная задача. Здесь нам предстояло вникнуть в особенности технологического процесса производства гербицидов, учесть и даже предвосхитить потребности заказчика и на основе наших проверенных решений создать надежную систему», — отметил руководитель казахстанского представительства компании «Модульные Системы Торнадо» Илья Сорокин.

Поставка оборудования автоматизированной системы управления началась в июле этого года, его монтаж, настройка и функциональные испытания были проведены в сжатые сроки. Как отмечается, это оказалось возможным благодаря технологическим особенностям ПТК «Торнадо-N» и квалификации специалистов компании «Модульные Системы Торнадо».