ТТК подготовил сеть Сибири и части Дальнего Востока к пиковым нагрузкам в новогодние праздники

Компания «Транстелеком» (ТТК), оператор связи в России, завершила мероприятия по обеспечению стабильной работы сети доступа в интернет в период новогодних праздников. Об этом CNews сообщили в ТТК.

В рамках программы, направленной на предупреждение аварийных ситуаций в период пиковых нагрузок на сеть, во всех регионах деятельности Макрорегиона «Сибирь» компании ТТК — на территории Амурской, Иркутской и части Кемеровской областей, Забайкальского и Красноярского краев, республик Бурятия, Тыва и Хакасия — обследованы опорные узлы связи, произведено их резервирование, протестированы междугородные и внутригородские каналы связи, организовано дежурство эксплуатационных бригад.

«Мероприятия по модернизации сети и предупреждению аварийных ситуаций проводятся техническими специалистами компании в течение всего года, в канун праздников меры усиливаются, так как нагрузка на сеть увеличивается почти вдвое», — рассказал директор Макрорегиона «Сибирь» компании ТТК Андрей Колесник.

С 1 по 8 января техническая поддержка абонентов будет работать в обычном режиме. Подключение абонентов в праздники также будет продолжено.