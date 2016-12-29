Tele2 расширил роуминг во Франции, Таиланде и Китае

Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях SFR (Франция) и AIS (Таиланд). Как рассказали CNews в компании, абоненты Tele2, путешествующие в Китай, теперь могут подключаться к сети China Unicom.

Во Франции клиентам Tele2 доступен выгодный автоматический голосовой роуминг по цене 15 руб. за минуту входящего и исходящего вызова на все номера стран СНГ и Европы. Передача одного текстового или мультимедийного сообщения обойдется путешественнику в 6 руб. Стоимость пользования высокоскоростным мобильным интернетом во Франции составит 25 руб. за один мегабайт.

На территории Таиланда и Китая абонент Tele2 заплатит 35 руб. за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость исходящих SMS и MMS составит 12 руб. Один мегабайт интернета в этих странах обойдется в 50 руб. В Китае абоненты Tele2 могут воспользоваться услугой «Интернет не отдыхает», которая позволяет скачивать за границей неограниченный объем интернет-трафика.

Помимо простых и понятных базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает своим абонентам особые опции, которые сокращают расходы на пользование мобильной связью за рубежом. Услуга «Разговоры без границ» дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 руб. за минуту, при этом абонентская плата составляет 5 руб. в сутки. Благодаря опции «Интернет за рубежом» 10 Мб данных во Франции обойдутся в 100 руб., а в Таиланде и Китае тот же объем трафика будет стоить 300 руб. в сутки.