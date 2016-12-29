Сбербанк и «Ростелеком» создали субфонд для управления недвижимостью «Ростелекома»

«Ростелеком» в партнерстве с Сбербанком в рамках реализации концепции корпоративного фонда недвижимости объявили о закрытии первой сделки по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд руб. Как рассказали CNews в компании, концепция корпоративного фонда предусматривает выделение из портфеля недвижимости «Ростелекома» объектов, имеющих наибольший инвестиционный и девелоперский потенциал, с привлечением соинвесторов для его реализации.

Сбербанк (через «Сбербанк Инвестиции») и «Ростелеком» вносят в уставный капитал совместного предприятия по 2 млрд руб., приобретая долю 50% каждый. Совместное предприятие выкупает у «Ростелекома» 16 объектов коммерческой недвижимости стоимостью более 4 млрд руб. Объекты, расположенные в 9 городах России, в том числе 6 – в Санкт-Петербурге и 2 – в Московской области, общей площадью более 100 тыс. кв.м, выбраны исходя из потенциала увеличения стоимости в результате редевелопмента.

Джеймс Корриган, управляющий директор департамента инвестиционной деятельности Sberbank CIB, отметил: «Сбербанк выступает долгосрочным стратегическим партнером “Ростелекома”. Мы как инвестор заинтересованы в развитии девелоперского и инвестиционного потенциала объектов под управлением нашего совместного предприятия. Партнерство ведущих корпоративно-инвестиционных банков в секторе недвижимости с телекоммуникационными компаниями, направленное на достижение инвестиционных целей, уже успешно реализуется в других странах. Мы рады, что стали пионерами продвижения подобной стратегии в России. Надеемся, что успешная реализация данной пилотной сделки не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество, но и послужит позитивным сигналом для рынка, придав важный импульс дальнейшему развитию партнерства стратегических и финансовых игроков для эффективного управления фондами коммерческой недвижимости».

Михаил Иржевский, вице-президент по правовым вопросам «Ростелекома», сказал: «Эта сделка реализуется в рамках стратегической инициативы по монетизации существующего портфеля недвижимости компании, одобренной Советом директоров. Пилотный проект со Сбербанком позволит сделать первый практический шаг в направлении развития и реализации концепции корпоративного фонда недвижимости «Ростелекома».