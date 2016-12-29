«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 4,5 тыс. малоэтажных и частных домов ЮФО и СКФО в 2016 г.

В 2016 г. «Ростелеком» подключил по оптике более 4 тыс. новых абонентов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в районах малоэтажной и коттеджной застройки. Возможность пользоваться широкополосным доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с и смотреть свыше 200 каналов цифрового «Интерактивного ТВ» получили жители Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей, республик Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и др. Всего в текущем году оператор создал техническую возможность для подключения 30 тыс. домохозяйств.

Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком», отметила: «Для жителей многоэтажек скоростной интернет уже не долгожданная возможность, а обязательная составляющая комфорта. У “Ростелекома” покрытие оптикой многоэтажных домов уже на уровне 90%. А для жителей частного сектора, которого на юге около 60% от общей жилой застройки, это большое событие. И судя по количеству заявок на подключение, которые мы получаем от наших будущих абонентов, услуга стремительно набирает популярность».

Технологии, применяемые «Ростелекомом» в малоэтажном секторе, позволяют провести оптоволоконный канал непосредственно в дом к абоненту, тем самым гарантируя постоянную скорость доступа в интернет. Это позволяет не только повысить качество передачи сигнала (данных, видео, голоса), но и в десятки раз увеличить скорость передачи данных, подчеркнули в компании. Появляется возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства (телевидение, телефон, доступ в интернет, в том числе доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде).

В 2017 г. «Ростелеком» намерен продолжить активную работу по подключению малоэтажной застройки по оптическим технологиям не только в региональных столицах, но и в других городах юга.