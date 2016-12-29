«Первая семейная клиника Петербурга» сформировала электронный архив договоров на базе платформы «Этлас»

Специалисты «Первой семейной клиники Петербурга» (ПСКП) развернули и настроили электронный архив «Этлас» для хранения и доступа к данным договоров клиники. Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт».

«Первая семейная клиника Петербурга» — сеть клиник, расположенных в разных районах Санкт-Петербурга. На сегодняшний день ПСКП включает в себя два многопрофильных медицинских центра, три стоматологические клиники и зуботехническую лабораторию.

Клиникой ежедневно заключается большое количество договоров со своими поставщиками, партнерами и клиентами. В связи этим было принято решение о переводе всех договоров в электронный вид, для оптимизации работы с ними. Специалисты ПСКП изучили имевшиеся предложения на рынке электронных архивов от ведущих производителей в этой области, которые представлены на российском рынке. В результате выбор пал на систему электронного архива «Этлас» от компании «Этлас-Софт».

По отзыву заказчика, данная система представляет собой решение, которое полностью подходит под установленные требования ПСКП: формирование карточек посетителей, поставщиков и контрагентов с привязкой к ним договора предоставления услуг; пофайловая регистрация и хранение документов на сервере; поиск необходимых документов; гибкий подход к ценообразованию; возможность дальнейшего расширения и перехода с одной комплектации поставки на другую; возможность быстрого перехода от электронного архива к системе электронного документооборота; высокая производительность и надежность, а также простота и гибкость настройки; возможность простого самостоятельного внедрения системы за короткий срок.

Специалисты клиники всего за несколько дней своими силами справились с формированием структуры архива, создали и заполнили все необходимые справочники, сформировали группы пользователей и установили права доступа этим группам к различным частям архива.

Переход на электронный архив позволил клинике в целом оптимизировать деятельность за счет получения быстрого доступа ко всем договорам из любой точки мира.