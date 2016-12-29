Asus анонсировала новый флагман линейки ZenFone на базе Qualcomm Snapdragon 821

Компания Asus представила новый смартфон Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition, флагманскую модель линейки ZenFone нового третьего поколения. Новинка выполнена в цельнометаллическом корпусе без видимых антенных вставок. Смартфон оснащен 5,7-дюймовым экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 821 (2,4 ГГц), а также многофункциональным сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней панели, который служит для моментальной разблокировки смартфона сообщили, CNews в Asus.

«Используя в качестве основы корпуса смартфона металл, производители вынуждены идти на компромисс: применение компактных внутренних антенн было возможным только в сочетании со специальными пластиковыми вставками, необходимыми для прохождения радиосигнала, — рассказали в компании. — Но инженеры Asus смогли справиться с этой проблемой: новый Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition обладает стильным, полностью металлическим корпусом без диэлектрических вставок на задней крышке, изящество которого подчеркивается гранями, выполненными с помощью алмазной резки».

В аппаратную конфигурацию новинки также входят продвинутое графическое ядро Adreno 530, оперативная память большого объема — до 6 гигабайт, пользовательская память UFS 2.0 емкостью 256 ГБ, интегрированный сотовый модем X12 Category 13 4G LTE (3CA), а также модуль Wi-Fi с поддержкой технологии 2x2 MIMO. По информации Asus, владелец Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition может сохранить в памяти около 30 фильмов с разрешением Full-HD или около 100 тыс. фотографий с разрешением 23 мегапикселя. Кроме того, есть возможность расширить объем памяти, установив карту памяти формата MicroSD в гибридной слот вместо второй SIM-карты.



Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition

Основная камера устройства — PixelMaster 3.0 — построена на базе 23-мегапиксельной матрицы Exmor RS IMX318. 6-элементный светосильный объектив Largan (f/2,0) вместе с четырехосевой оптической стабилизацией позволяют получать четкие снимки в движении и использовать более длинную выдержку, а именно на 4 ступени больше по сравнению с камерами без оптической стабилизации при одинаковой четкости получающегося изображения, утверждают в компании. Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition также способен снимать видео с разрешением до 4K/Ultra-HD (3840 x 2160), при этом трехосевая электронная стабилизация компенсирует дрожание камеры при съемке с рук или на ходу. Устройство обладает фирменной технологией тройной автофокусировки Asus TriTech, срабатывающей всего за 0,03 секунды даже в условиях слабой освещенности. Дальность работы лазерной автофокусировки второго поколения теперь составляет 1,5 метра.

Среди других особенностей PixelMaster 3.0: датчик цветокоррекции (определяет в кадре объекты с нестандартным освещением; становится возможным делать снимки с естественной цветопередачей); суперразрешение (в режиме суперразрешения смартфон делает сразу 4 снимка с разрешением 23 МП, а затем объединяет их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна 92-мегапиксельному изображению); режим низкой освещенности (камера смартфона объединяет каждые четыре пикселя датчика изображения в один для увеличения светочувствительности на 400%); специальные режимы съемки (с предустановленными настройками, подходящими для различных сценариев съемки; можно выбрать один из готовых цветовых фильтров, создать фотографии с эффектом миниатюры, удалить ненужные объекты из кадра, отретушировать портретные снимки или записать таймлапсы, то есть последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в видеоряд); ручной режим (позволяет с гибкостью задать всевозможные параметры камеры во время съемки; можно самостоятельно настраивать баланс белого, выдержку, светочувствительность (ISO), коррекцию экспозиции, а также режим фокусировки).

Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition обладает 5,7-дюймовым экраном с разрешением Full-HD (1920 х 1080 пикселей) и является единственной моделью в линейке Asus ZenFone 3, экран которой построен на базе технологии Super AMOLED. Высокая контрастность (3 000 000:1) и расширенный цветовой охват (более 100% цветового пространства NTSC) дополнены интеллектуальными алгоритмами обработки изображения (технологией Asus Tru2Life). Благодаря очень тонкой рамке (всего 1,3 мм) размер дисплея составляет целых 79% от размера всей передней панели устройства, а функция работы в спящем режиме позволяет выводить на экран важную информацию при минимальном энергопотреблении. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, прочность которого в два раза превосходит версию прошлого поколения, утверждают в компании.

Качественный звук устройства обеспечивает технология SonicMaster 3.0. Встроенный в Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition динамик, в конструкции которого используются пять магнитов, и мощный усилитель NXP Smart AMP выдают сочный звук с высоким уровнем громкости, при этом отсутствует преждевременный износ динамика от повышенных нагрузок. При использовании совместимых наушников и гарнитур можно насладиться звучанием в формате 24 бита/192 кГц.

Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition поступит в продажу в начале 2017 г. по цене p59 990. Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах — золотистом и серебристом.