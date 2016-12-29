«Альфа-Банк» обновил мобильный банк для бизнеса «Альфа-Бизнес Мобайл». Руководителям компаний и владельцам бизнеса стала доступна возможность создания счета и отправка его контрагентам в формате PDF-файла со смартфона, а также возможность подписания нескольких платежей одним SMS-сообщением, рассказали CNews в «Альфа-Банке».

Кроме этого, теперь в мобильном банке можно проверить контрагентов. При отправке платежа происходит автоматическая проверка контрагента. Пользователю доступна информация о наличии лицензий у контрагента, регистрационных данных, статус по ЕГРИП, информация об арбитражных делах и финансовые показатели компании.

«В этом году мы проделали большую работу по обновлению мобильного банка, это практически новый продукт с широким функционалом, который соответствует ожиданиям и потребностям наших клиентов. Последние обновления позволят предпринимателям значительно сократить время при проведении банковских операций и снизить риски при ведении бизнеса», — прокомментировал Владимир Давыдов, руководитель по развитию «Альфа-Бизнес Мобайл».

Мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл» обеспечивает оперативный доступ к счетам компании в любой точке мира, позволяет совершить платеж одним касанием — достаточно просто сфотографировать счет или повторить ранее совершенный платеж. Мобильное приложение поможет проложить маршрут до ближайшего отделения или банкомата для снятия/внесения наличных средств, уведомит о поступлении и списании средств, сформирует аналитический отчет, сообщит о блокировке счета и причинах блокировки.