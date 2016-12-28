«Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане

«Ростелеком» объявил о том, что в рамках контракта с Министерством здравоохранения Дагестана в 6 городах республики на базе Национальной облачной платформы О7 внедрено программное решение на станциях скорой медицинской помощи для диспетчеризации санитарного транспорта. Как рассказали CNews в компании, реализация проекта позволит повысить качество работы станций скорой медицинской помощи лечебно-профилактических учреждений.

Созданы мобильные автоматизированные рабочие места (АРМ). Диспетчеры получили возможность в режиме реального времени наблюдать за работой бригад скорой помощи: определяют самую близкую к месту вызова свободную бригаду и направляют к пациенту. Каждая бригада оснащена планшетами с доступом к медицинской карте пациента.

Фельдшер на вызове при помощи планшета заполняет карту больного, а диспетчер получает в режиме реального времени информацию и определяет в зависимости диагноза нужную больницу. С помощью программы диспетчер может создавать отчеты по заданной форме, мониторить оперативные и статистические показатели, включая учет движения горюче-смазочных материалов и ведения путевых листов.

Гамзат Гамзатов, директор Дагестанского филиала «Ростелеком», сказал: «Накануне Нового 2017 года завершено подключение к программному сервису «Скорая медицинская помощь» (ССМП). Его функционирование основано на использовании современных программных средств, техники и связи. Мы в очередной раз доказали: «Ростелеком» способен реализовывать такие сложные, нужные для региона и его жителей проекты. Желаем дагестанцам здоровья, но если вдруг понадобится экстренная медицинская помощь, у медиков теперь больше возможности оказать ее своевременно и квалифицированно, что в конечном итоге поможет сберечь здоровье, а иногда и жизнь наших земляков. И это главный результат совместной с Министерством Здравоохранения РД и подрядчиками работы».

Танка Ибрагимов, министр здравоохранения Дагестана, отметил: «Применение современных информационных технологий в медицине приводит к возникновению новых моделей коммуникации, улучшению качества жизни человека. В последнее время для обозначения информационно-технологических изменений в медицине все чаще употребляется термин «электронное здравоохранение». Хотя внедрение требует значительных финансовых, трудовых и временных затрат, но это жизненно необходимо. Безусловно, электронные сервисы открывают уникальную возможность для развития здравоохранения республики».

Внедрение новой системы прошло в городах: Махачкала, Дербент, Кизилюрт, Хасавюрт, Кизляр, Буйнакск. Проведено обучение сотрудников станций скорой помощи – диспетчеров, врачей, фельдшеров, по работе с программой.

Сервисы интегрированы с инфраструктурой «Электронного Правительства», включая портал государственных услуг, единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

В республике сформирован региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, объединяющий защищенным информационным пространством медицинские учреждения республики. «Ростелеком» гарантирует высокую защищенность сети, в том числе и персональных данных пациентов.