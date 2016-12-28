Рабочие станции и серверы «Норильского обеспечивающего комплекса» — под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении продуктов корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в «Норильском обеспечивающем комплексе». Выдачу сублицензий выполнила компания Softline, сообщили CNews в «Доктор Веб».

Деятельность «Норильского обеспечивающего комплекса» направлена на обеспечение горнорудных, обогатительных, металлургических, строительных и ремонтных предприятий Заполярного филиала ГМК «Норильский никель», предприятий РОКС ГМК «Норильский никель», а также муниципальных и коммерческих структур норильского промышленного района различной продукцией в соответствии с потребностями производства, в том числе запасными частями, металлоконструкциями, изделиями из пенополиуретана для теплоизоляции трубопроводов, металлическими и железобетонными конструкциями, бетонами и растворами и продукцией деревообработки.

При создании антивирусной системы защиты на предприятии была поставлена задача выбрать решение, соответствующее определенному ценовому диапазону и предоставляющее возможности для централизованного управления защитой серверов и рабочих станций. Таким продуктом стал Dr.Web Enterprise Security Suite, развертывание которого состоялось в корпоративной сети «Норильского обеспечивающего комплекса».

«Прежнее антивирусное программное обеспечение не устраивало нас по функционалу и качеству технической поддержки, — отметил начальник Управления информационных технологий «Норильского обеспечивающего комплекса» Андрей Терещенко. — Благодаря развертыванию Dr.Web Enterprise Security Suite уровень антивирусной защищенности комплекса в целом значительно повысился, мы довольны качеством детектирования и лечения заражений и возможностями централизованного управления защитой».