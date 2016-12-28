Корпоративный мессенджер «Сибрус» теперь поддерживает видеозвонки в формате HD

Компания «Киберника» выпустила новую версию защищенного корпоративного мессенджера «Сибрус». Вместе с обновлением пользователи получат оптимизированное качество изображения (HD) и голоса при общении по видеосвязи, а также в формате видеоконференций на мобильных и настольных устройствах, сообщили CNews в «Кибернике».

При общении по видеосвязи пользователям «Сибрус» доступно три типа разрешения: низкое (LD), среднее (SD) и высокое (HD). Качество видео автоматически подстраивается под качество сети и камеру устройства, при этом пользователи могут регулировать его сами. Видеозвонки в сетях 3G поддерживают среднее качество изображения, а в сетях 4G и при высокоскоростном подключении можно использовать HD-формат видео с разрешением 1280х720 пикселей.

В видеоконференциях «Сибрус» могут участвовать до 250 человек, 9 из которых одновременно могут говорить и показывать что-либо остальным пользователям. В конференциях предусмотрены модераторы, которые управляют участниками и настройками.

«Сегодня мессенджеры перестают быть просто средством общения. Особенно эта тенденция заметна в бизнесе. Наш продукт обеспечивает не только конфиденциальность служебной переписки, но и оптимизирует часть бизнес-процессов. Когда нет возможности всем встретиться лично, разговор с коллегой можно заменить видеозвонком, а совещание совета директоров — конференцией, — заявил директор по технологиям компании «Киберника» Евгений Сидоров. — Успех подобных встреч во многом зависит от качества передачи видеосигнала и голоса. Мы учитываем потребности бизнеса в вопросах организации коммуникаций и совместной работы, поэтому активно развиваем возможности видеосвязи. Мы предлагаем компаниям защищенные видеозвонки в высоком качестве, а уже весной добавим опцию “скриншаринг”, позволяющую проводить презентации при общении по видеосвязи».

Корпоративный мессенджер «Сибрус» доступен на платформах Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS. Решение поддерживает групповые чаты, аудио- и видеозвонки, конференцсвязь. Для оптимизации работы в команде в «Сибрус» предусмотрен менеджер задач и органайзер, позволяющий планировать встречи с коллегами. Для защиты данных любого формата, включая аудио- и видеотрафик, в «Сибрус» применяется абонентское шифрование (end-to-end encryption), отметили в «Кибернике».

Продукт является российской разработкой и включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязи РФ. Протестировать все возможности «Сибрус» можно бесплатно в течение 14 дней.