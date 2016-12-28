«Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в «Нафтагазе»

Компания «Нафтагаз», предоставляющая полный спектр нефтесервисных услуг, выбрала для работы «1С:Документооборот Корп». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг».

«Нафтагаз» — многопрофильная компания, образованная в 2009 г. Предприятия компании работают на рынке нефтесервисных услуг и в сфере производства бурового и нефтегазопромыслового оборудования. «Нафтагаз» осуществляет свою деятельность во многих регионах России, преимущественно — в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области, Томской области, Красноярском крае, республике Коми.

Для комплексного решения задачи автоматизации учёта документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины руководство компании «Нафтагаз» приняло решение выполнить внедрение программного продукта «1С:Документооборот Корп».

По словам директора департамента ИТ компании «Нафтагаз», в результате внедрения программного продукта значительно упростилась работа сотрудников, активно работающих с текстами договоров и другими сопроводительными документами. Предприятие получило комплексное решение для автоматизации учёта и хранения документов, а также взаимодействия сотрудников при работе с документами с учётом различных прав доступа.