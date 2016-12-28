Международный оператор электронного документооборота E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса (EESPA — European e-invoicing service providers association). Об этом CNews сообщили в E-Com.

EESPA была основана в 2011 г. в качестве трейдовой ассоциации для провайдеров услуг, обеспечивающих работу с электронными счетами-фактурами (е-документ invoice). Организация действует на европейском уровне и консолидирует большое динамичное сообщество компаний, являющихся провайдерами электронного документооборота или работающими как бизнес-аутсорсинг, предоставляя финансовые, технологические и EDI-услуги.

«Благодаря сотрудничеству с EESPA компания E-Com сможет расширить карту продвижения услуги e-invoicing в Европе, участвовать в создании и развитии совместной экосистемы, а также делиться опытом в рамках отраслевых европейских форумов», — отметил выгоды партнерства коммерческий директор E-Com Дмитрий Андриевский.

По его словам, вступление в ассоциацию стало хорошим завершением 2016 года. «Цели ассоциации совпадают с нашим мировоззрением. Мы с самого начала своей деятельности предлагаем перевод бумажных документов в электронную форму для снижения издержек, ускорения процесса проведения транзакций, улучшения прозрачности сделок и, конечно, сохранения живой природы», — добавил Андриевский.

Как некоммерческая государственная организация, EESPA постоянно работает над развитием рынка EDI и повышает значимость электронных счетов в Европе, преследуя глобальную цель — создание совместной экосистемы. Члены EESPA вносят вклад в процесс внедрения электронных инвойсов в ежедневную деловую практику как в Европе, так и за ее пределами, отметили в E-Com.