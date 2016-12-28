Alef Hi-Fi начинает российские продажи датской акустики Dali. Фото

Alef Hi-Fi, входящая в группу компаний Digis, объявила о том, что с декабря 2016 г. на территории России, Белоруссии и Казахстана она является эксклюзивным дистрибьютором Dali — известного датского акустического бренда. Как рассказали CNews в компании, Dali была создана в 1983 г. и в настоящее время является признанным авторитетом в области домашней hi-fi акустики.

Основным конкурентным преимуществом колонок Dali являются динамики собственной разработки. Инженеры компании создают их с нуля, используя при этом опыт ведущих мировых производителей. Весь процесс от проектирования драйверов до отделки корпусов происходит под контролем специалистов компании. Это позволяет полностью соблюсти все принципы Dali и получить звук, максимально приближенный к живому исполнению.

Компания тратит значительные средства на научные изыскания в области акустики, разработку новых технологий, а также повышение квалификации персонала.

Акустические системы Dali

В настоящий момент в ассортименте Dali представлены не только колонки — от базовых Zensor до премиальных Megaline — но и, например, беспроводные музыкальные системы «всё в одном» Kubik и Katch.

Системы Dali Kubik

Помимо этого, компания выпускает широкий ряд аксессуаров: кабелей, стоек, разъёмов, клемм и т. д. Продукция Dali имеет множество профессиональных наград.

Первые поставки на склад из Дании ожидаются в январе 2017 г.