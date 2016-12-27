В Иннополисе была развернута сетевая инфраструктура на Wi-Fi потолочных точках доступа TP-Link для 1500 посетителей

Компания TP-Link, поставщик беспроводных сетевых устройств в мире и России, предоставила сетевое оборудование класса SMB для организации сетевой инфраструктуры на «Кибериаде 2016». Об этом CNews сообщили в TP-Link.

По словам организаторов мероприятия, «Кибериада 2016» в Иннополисе стала возможной благодаря SMB-оборудованию компании TP-Link, в частности, Wi-Fi потолочным точкам доступа EAP115 серии Auranet. В целом на фестивале была развёрнута сетевая инфраструктура для 1500 посетителей.

Две точки доступа TP-Link EAP115, как и 48-портовый коммутатор, были размещены на третьем этаже читального зала университета «Иннополис», где проходили турниры по Hearthstone, Mortal Kombat XL, Guilty Gear Xrd, Street Fighter V, Heroes III. Управлять точками доступа с помощью предложенного программного обеспечения оказалось просто, что сэкономило время при развёртке сети, отметили в компании.

Посетители «Кибериады 2016» могли подключится к интернету через потолочную точку доступа TP-Link EAP115 не только на третьем, но и на втором, и первом этажах.

Основные турниры по Dota 2 и CSGO, как и дуэльные турниры, проходили в аудитории на первом этаже. Больше 20 игровых компьютеров, а также сервер и стримерская машина, подключались к 48-портовому гигабитному коммутатору TP-Link TL-SG1048, рассказали в TP-Link.

«Для ИТ-мероприятий надежная сеть — один из залогов успеха всего события. Если же говорить о “Кибериаде”, то у игроков требования к качеству работы сети, как у пилотов “Формулы 1” к покрытию трассы. Город Иннополис предоставил быстрый и широкий канал связи, который организаторы успешно распределили между десятками одновременно соревнующихся игроков», — отметил Максим Фролов, специалист по организации мероприятий АНО «Город Иннополис».