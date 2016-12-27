TrueConf обеспечит российские вузы видеоконференцсвязью

TrueConf анонсировала предоставление российским вузам бесплатного доступа к корпоративным группам облачного сервиса видеосвязи TrueConf Online. Как рассказали CNews в компании, в рамках реализации проекта с декабря текущего года для каждого учебного заведения будет создана специальная корпоративная группа с доступом к сервису облачной видеосвязи TrueConf Online.

Пользователи, входящие в группу, имеют общую адресную книгу и доступ ко всем возможностям сервиса и типам групповых видеоконференций без ограничения частоты и продолжительности использования. Срок регистрации корпоративной группы для высших учебных заведений — два года с возможностью дальнейшего продления. При этом количество пользователей, входящих в группу, не ограничено и будет обсуждаться с представителями каждого вуза. Доступ к корпоративной группе предоставляется после обращения по телефону или электронной почте.

TrueConf Online — облачная платформа видеоконференцсвязи. Сервис позволяет проводить вебинары и групповые конференции в Ultra HD качестве с участием до 120 пользователей. TrueConf Online обеспечит вузы надежной видеосвязью, а также необходимыми для дистанционного обучения инструментами совместной работы: чатом с возможностью обмена файлами, показом презентаций, электронной доской и записью лекций. При этом TrueConf Online не требует расходов на настройку и поддержку, а удобный интерфейс позволит повысить качество работы.

«Мы впервые бесплатно предоставляем облачную систему объединенных коммуникаций российским вузам, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Уверены, что с помощью видеоконференцсвязи TrueConf российские высшие учебные заведения смогут участвовать в отечественных и международных научных проектах, а также поддерживать контакты с партнерами и коллегами по всему миру».