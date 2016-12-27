Проекты двух выпускников GenerationS вошли в дорожные карты Национальной технологической инициативы

Проекты Bitronics Lab («Юный нейромоделист») и «Учебный конструктор БАС», созданные проектными командами — выпускниками акселератора GenerationS от РВК, стали двумя из пяти проектов НТИ, одобренных 15 декабря 2016 г. на заседании межведомственной рабочей группы при Президиуме Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Комиссия создана с целью координации и мониторинга взаимодействия ФОИВов, институтов развития и иных заинтересованных организаций в рамках реализации НТИ, сообщили CNews в РВК.

Bitronics Lab («Юный нейромоделист») и «Учебный конструктор БАС» вошли в дорожные карты «Национальной технологической инициативы» и получат административную, инфраструктурную и финансовую господдержку. Кроме того, год назад проект Bitronics Lab получил инвестиции от Московского технологического института и российской инвестиционной компании «КСИ Венчурс». По итогам финансирования создана новая компания, в которой 50% принадлежит команде проекта, остальные 50% распределяют между собой в равных долях МТИ и «КСИ Венчурс».

Проект Bitronics Lab, одобренный в рамках НТИ к участию в дорожной карте «НейроНет», представляет собой лабораторию прототипирования в области бионейросигналов человека и разработку учебных биометрических конструкторов для молодежи. Планируется, что в дальнейшем будет создана платформа для работы и взаимодействия молодых нейромоделистов, которые станут основной высокопрофессиональных команд, проектирующих инженерные решения с помощью нейротехнологий. В проект уже вложено p10 млн. В мае 2016 г. создатель Bitronics Lab Тимур Бергалиев и его команда подписали соглашение о сотрудничестве с Lego Education. Молодые инноваторы рассчитывают, что в ближайшие два года минимум 50 научных кружков в России будут обучаться инновационным технологиям в области нейронет с помощью конструкторов Bitronics Lab.

В свою очередь, проект «Учебный конструктор БАС» вошел в дорожную карту «АэроНет» «Национальной технологической инициативы». Разработчики проекта — команда стартапа Copter Express — участвовали в первом наборе акселератора GenerationS в 2013 г. с решением по доставке грузов с помощью дронов. Сейчас Copter Express развивает еще одно направление — обучение молодежи навыкам сборки, программирования и пилотирования квадрокоптеров. С помощью конструкторов Copter Express к 2020 г. команда планирует обучить примерно 20 тыс. школьников работе с беспилотными авиационными системами.

«Мы искренне поздравляем обе команды с признанием и заслуженным продвижением на пути развития научно-технической отрасли среди молодежи и создания инновационной экосистемы нашей страны. Нам особенно приятно, что именно выпускники GenerationS демонстрируют высокие результаты. Это значит, что в рамках акселератора GenerationS мы выбрали правильный курс. Желаем командам удачи и надеемся, что их проекты сыграют важную роль в развитии российских технологических отраслей», — заявила Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора РВК и идеолог GenerationS.