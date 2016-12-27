«Планфикс» запустил звонки из канбана и интегрировался с новыми АТС

«Планфикс» объявил об обновлении своей системы управления предприятием «Планфикс» двумя обновлениями функционала телефонии. Как рассказали CNews в компании, теперь звонки можно совершать прямо из канбан-досок: в каждой карточке задачи, сделки, контакта и т.п. могут быть выведены нужные телефоны, клик по которым инициирует звонок.

Помимо этого, система управления поддерживает автоматический учет совершенных и пропущенных звонков, с возможностью построения произвольных отчетов с аналитикой в нужных разрезах, прослушивание записи разговоров напрямую с подключенной виртуальной АТС, настраиваемые маски для хранения телефонов в контактах и создание новых задач и комментариев по итогам звонка.

К списку поддерживаемых виртуальных АТС, которые могут быть интегрированы в «Планфикс», добавилась популярная ВАТС «Телфин». Ранее сообщалось об интеграции с телефонией «Мегафона» и «Манго», всего на текущий момент поддерживается 7 виртуальных АТС.

«Планфикс» позиционируется как система для комплексной автоматизации всех подразделений компании, которая позволяет гибко выстраивать бизнес-процессы под потребности конкретного предприятия. Большое внимание уделяется интеграциям со сторонними сервисами, которые расширяют возможности «Планфикса»: только в этом году появились интеграции с сервисами e-mail рассылок «MailChimp» и «Unisender», а также расширенная интеграция с календарями Google.