NetApp представила новый массив начального уровня в портфеле All-Flash

Компания NetApp представила NetApp All Flash FAS (AFF) A200 — свой новейший продукт из портфеля флэш-технологий, решений для облачных сред и ЦОД следующего поколения, которые призваны помочь управлять данными и обеспечивать их защиту.

Как сообщили CNews в NetApp, новый массив начального уровня обеспечивает высокую доступность флэш-технологий корпоративного класса. Новая система облегчает переход среднего бизнеса к технологии All-Flash. Она включает компактную конструкцию шасси 2U с внутренней полкой для твердотельных накопителей (SSD).

«Новый массив начального уровня A200 расширяет наш портфель All-Flash и позволяет среднему бизнесу воспользоваться возможностями технологий Data Fabric от компании NetApp. Теперь всеми данными бизнеса в рамках флэш-накопителей, дисков и облачных ресурсов легко и просто управлять, — заявил Питер Вюст (Peter Wüst), старший директор по новым решениям и инновациям NetApp в регионе EMEA. — Кроме того, решения NetApp All-Flash для контроля за данными подходят для любого бюджета и бизнес-потребностей и помогают в целом улучшить эргономику ЦОД за счет экономии энергии и рабочих площадей, а также благодаря простому доступу к данным в локальной и облачной средах».