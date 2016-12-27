«Ланит» приобрел платформу iDecide Documents

«Ланит» и «Флексис» подписали договор, в результате которого «Ланит» становится владельцем мобильного клиента для систем электронного документооборота iDecide Documents. Как рассказали CNews в компании, «Ланит», обладая компетенциями собственной разработки, купил исключительные права на iDecide Documents, поскольку пользователи мобильного приложения были заинтересованы в расширении функциональные возможности решения по управлению совещаниями, в то время как «Флексис» перестает развивать данную технологию. Группа планирует сосредоточиться на решениях в области технологий анализа данных и искусственного интеллекта, востребованных на внешних рынках.

После подписания договора специалисты департамента систем управления документами компании «Ланит» получили кодовую базу и все необходимые компетенции для дальнейшего развития iDecide Documents. На базе технологии они самостоятельно разработали мобильное решение для управления совещаниями и интегрировали его в платформу управления корпоративным контентом (Enterprise content management, ECM) LanDocs.

По условиям сделки название iDecide Documents будет заменено на «LanDocs: Мобильный клиент». Решение предназначено для управления совещаниями и позволяет знакомиться с пунктами повестки и докладчиками, получать материалы к совещанию, хранить их на мобильном устройстве и работать в режиме офф-лайн, согласовать протокол совещания, выдавать поручения и контролировать ход их исполнения. Руководители избавляются от необходимости обращаться к бумажным версиям документов. Вся необходимая информация с возможностью быстрого поиска доступна с планшета, а поручения и совещания отображаются в специально разработанном календарном представлении.

Директор департамента систем управления документами «Ланит» Александр Родионов отметил: «Наши клиенты, особенно государственные компании, активно пользуются решениями на базе iDecide Documents. Технология удачно дополняет функциональные возможности нашей ECM-платформы LanDocs. Если раньше нам приходилось заниматься индивидуальной разработкой мобильных приложений к системам электронного документооборота (СЭД) под нужды конкретных клиентов, то будучи владельцем платформы, мы сможем в короткие сроки и без привлечения подрядчиков предоставить клиентам максимально адаптированные под их нужды мобильные приложения».

Генеральный директор компании iDecide (разработчик одноименного решения, входит в группу «Флексис») Артемий Малков: «Миссия компании iDecide – создание конкурентоспособных на мировом уровне продуктов, помогающих руководителям управлять и решать масштабные задачи. Сейчас многие топ-менеджеры отлично понимают важность данных в вопросах управления. Для многих коммерческих компаний ключевыми факторами при формировании стратегии становятся внедрение ИT-систем, сквозная аналитика, улучшение метрик, персонализация клиентского обслуживания, оптимизация процессов. Поэтому аналитические алгоритмы и системы искусственного интеллекта пользуются повышенным спросом».

Компания «Флексис» выпустила мобильные клиенты для СЭД – iDecide Documents – в 2010 г. Решение фактически стало отраслевым стандартом. Среди его пользователей – федеральные министерства и ведомства, региональные правительства, крупные бизнес-структуры. В 2014 г. iDecide Documents было признано лучшим бизнес-приложением для топ-менеджеров по версии CNews. Среди пользователей продуктов и решений iDecide – руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупного и среднего бизнеса.