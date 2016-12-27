Digis начинает российские продажи Vivitek NovoConnect

Digis объявил о начале российских продаж систем нового поколения NovoConnect от компании Vivitek для создания беспроводных совместных презентаций и совещаний. Как рассказали CNews в компании, аппарат позволяет передавать контент HD-качества с ПК, Мас, Chromebook , iOS и Android устройств.

NovoConnect работает в двух режимах: образовательном и корпоративном. Список общих для обоих режимов функций включает использование собственных мобильных устройств участников в классах и конференц-залах (iOS, Android, Chromebook, Mac и ПК), мгновенное подключение при сканировании QR-кода, до 64 участников в режиме Wi-Fi (режим клиента), одновременное отображение до четырёх устройств на одном экране, создание заметок и комментариев, рассылку скриншотов экрана по электронной почте, высокоскоростную трансляцию видео с YouTube, просмотр интернет-страниц и IT-администрирование: ПО для удалённого управления по сети множеством устройств с центрального компьютера.

Список специальных функций образовательного режима включает предварительный просмотр контента студентов перед демонстрацией, наличие модератора (обычно это учитель), который полностью управляет презентацией либо с ПК, либо с планшета по выбору пользователя, возможность получения обратной связи от класса с помощью голосования/опроса и администрирование: блокировка мобильных устройств студентов и отключение сессий.

Особые функции корпоративной версии - это шифрование данных при передаче для защиты информации, отсутствие предварительного просмотра экранов участников сессии, как в образовательной версии и возможность передачи функции модератора другому участнику совещания.

Система Vivitek NovoConnect

NovoConnect — это наиболее бюджетная модель Vivitek в линейке аналогичных устройств. Подобные аппараты теперь ориентированы на широкий круг клиентов, а не только на богатые корпорации и ведущие ВУЗы.

В России эксклюзивным поставщиком NovoConnect является Digis. Рекомендуемая розничная цена модели составляет $399. Прибор уже доступен для заказа.