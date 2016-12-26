В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета

В «Visa Qiwi Кошельке» оптимизирован сервис денежных переводов, зачисляемых на банковские счета физических и юридических лиц, открытых в банках разных стран мира. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi.

В частности, в «Visa Qiwi Кошельке» повышены максимальные лимиты на однократные денежные переводы, зачисляемые на счета физических и юридических лиц, открытых в любом банке ЕС, США, Канады, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Гонконга и Малайзии (сервис Contact-Счет). Так, пользователи, прошедшие упрощенную идентификацию, могут отправлять за раз перевод на сумму до p60 тыс., а полностью идентифицированные владельцы аккаунтов — до p100 тыс.

Кроме того, установлена единая комиссия за оказание услуги независимо от валюты — p250 + 2% от суммы перевода, что на 60% ниже раннее действовавших комиссий. Переводы на счета в иностранных банках осуществляются в долларах США и евро по курсу платежной системы Contact. Срок зачисления денежных средств на счет — от 12 до 48 часов в зависимости от времени отправки и страны.

Чтобы воспользоваться услугой, в списке провайдеров или в категории «Денежные переводы» необходимо выбрать «На банковский счёт за рубежом», ввести данные отправителя и получателя, SWIFT BIC банка и номер счета (IBAN), на который поступят денежные средства. Дополнительно при переводе на счет юрлица нужно указать название компании и назначение перевода.

«Статистика показывает, что средняя сумма перевода в страны дальнего зарубежья значительно превышает сумму отправки по России и СНГ независимо от формы выплаты. Именно поэтому мы повысили лимиты максимальных сумм для всех типов пользователей “Visa Qiwi Кошелька” и установили единый тариф, чтобы использование сервиса “Contact-Счет” стало проще», — рассказал Александр Тарабановский, начальник отдела по работе с платежными системами группы Qiwi.