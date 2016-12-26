ПК bb-mobile под Windows 10 получили сертификацию «1С»

Планшетные компьютеры bb-mobile Techno Book 14.1 WiFi X840CA, bb-mobile Techno W11.6 WiFi 360° Convertible (I900BH) и bb-mobile Techno W10.1 WiFi 2 in 1 X101BZ успешно прошли сертификацию и получили статус совместимости с «1С» и подходят для решения задач по автоматизации учета. Устройства, работающие под управлением ОС Windows 10, позволяющей решать все текущие задачи бизнеса, проверялись на совместимость и удобство применения с системами «1С:Предприятие 8» в качестве тонкого клиента и веб-клиента.

Устройства работают на четырехъядерном процессоре Intel Atom, имеют хранилище объемом 32 ГБ с возможностью расширения за счет карты памяти, поддерживают Bluetooth, Wi-Fi и быстрый стандарт USB 3.0. Новинки можно использовать в качестве недорогой альтернативы полноценному ноутбуку.

Основные преимущества компьютеров - высокая производительность и ориентированность на бизнес-процессы. Все три устройства прошли тесты на совместимость в «1С» и сертифицированы для работы с программным обеспечением по автоматизации учета. Предустановленная система Windows 10 обладает спектром функциональных инструментов для обеспечения продуктивной работы: офисные приложения Microsoft Word, PowerPoint и Excel, использование нескольких рабочих столов, быстрый браузер Edge с возможностью делать заметки непосредственно на веб-страницах и многое другое.

Все три устройства bb-mobile Techno — I900BH, X101BZ, X840CA доступны для покупки в интернет-магазине Microsoft.