«Первый ОФД» и «Тензор» объявили о партнерстве

«Первый ОФД» и «Тензор» анонсировали подписание договора о партнерстве в области оказания услуг по обработке фискальных данных. Как рассказали CNews в компании, благодаря подписанному соглашению, клиенты компании «Тензор» смогут подключать и управлять услугами по обработке фискальных данных от «Первого ОФД» прямо в личном кабинете оператора электронного документооборота.

Клиенты получат спектр новых возможностей, таких как легкая подготовка отчетности в ФНС: данные по продажам для заполнения декларации уже отражены в системе бухгалтерского и складского учета (СБИС), упрощение формирования складских документов, электронная регистрация касс без посещения ФНС, широкая аналитика по продажам, складу, работе сотрудников, времени работы точки продаж, среднему чеку и многому другому, а также использование мобильного приложения «Первого ОФД» – «Бизнес-Помощник» для оперативного контроля основных показателей бизнеса.

«Тензор» стал первой компанией в России, реализовавшей полнофункциональную интеграцию своих программных продуктов с системой оператора фискальных данных.

«Мы рассматриваем создание кросс-функциональных партнерских продуктов как отдельное важное направление бизнеса, способное удовлетворить сразу несколько потребностей клиента. Наш совместный продукт позволит клиентам компании «Тензор» не просто пользоваться услугами ОФД из интерфейса системы электронного документооборота, но и упростит работу по подготовке бухгалтерской и управленческой отчетности» – сказал Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД».

Сотрудничество с «Первым ОФД» позволит предоставить клиентам «Тензора» качественную услугу передачи фискальных данных в формате «единого окна».