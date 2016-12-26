Misys применяет платформу GridGain Enterprise Edition для обработки данных в реальном времени

Лондонская компания-разработчик ПО для финансовых услуг Misys начала использовать платформу GridGain Enterprise Edition для повышения производительности и обработки данных в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили в компании GridGain Systems, разработчике корпоративных программных решений на базе Apache Ignite.

Misys разрабатывает программное обеспечение в сфере финансовых услуг, которое помогает управлять большими объемами данных торгов и транзакций. Чтобы удовлетворить спрос на сервисы в реальном времени со стороны клиентов, а также учесть меняющиеся требования к соответствию стандартам и отчетности, компания решила внедрить в свои финтех-решения новую ИТ-архитектуру на базе Java. По задумке Misys, эта архитектура позволит использовать хранилищ формата data lake вместо традиционных баз данных. Внедрение GridGain Enterprise Edition поможет Misys с кэшированием данных из data lake и распределением кэшированных данных по кластеру для массово-параллельной обработки.

«С GridGain мы добились обработки огромного объема данных торгов и транзакций в реальном времени, минимизировали задержки и смогли предложить нашим клиентам финансовые услуги нового поколения», — заявил Феликс Греви, директор по управлению продуктами FusionFabric.cloud в Misys.

Программное обеспечение GridGain Enterprise Edition на базе Apache Ignite обеспечивает масштабирование приложений с большим объемом обработки данных до петабайтного уровня и ускорение транзакций в 1000 раз по сравнению с обработкой на диске без замены существующих баз данных, утверждают в GridGain. Оно предлагает высокоскоростные ACID-операции, стриминг в реальном времени и аналитику в рамках единого комплексного доступа к данным и уровня их обработки. Решение обеспечивает работу как существующих, так и новых приложений в распределенной, массово-параллельной архитектуре на доступном, стандартном в индустрии аппаратном обеспечении, которое легко масштабировать путем добавления дополнительных узлов в вычислительную систему. Платформа GridGain не требует, либо требует минимальных изменений в приложении или уровнях базы данных для архитектур на основе RDBMS, NoSQL или Apache Hadoop, рассказали в компании.

До внедрения GridGain Enterprise Edition Misys полагалась на порционную обработку транзакционных данных, из-за чего данные становились доступны для запросов с задержкой. GridGain обеспечивает синхронные операции в реальном времени с низкой латентностью за счет хранения данных в памяти и распределения обработки между многочисленными машинами в кластере.

Misys также использует GridGain для запуска своего продукта FusionFabric.cloud. Это сервис интегрирует трейдинговые и банковские системы Misys с облачными компонентами, предлагая комплексный подход к работе с биржевыми и внебиржевыми деривативами, инфляцией, ценными бумагами с фиксированным доходом, сделками FX/MM, гибридными фондовыми бумагами и структурированными финансовыми продуктами, начиная с этапа трейдинга и вплоть до учета. По словам представителей Misys, благодаря GridGain FusionFabric.cloud предоставляет бесконечную вычислительную эластичность и анализ рисков с полной оценкой в режиме реального времени. Кроме того, GridGain позволяет Misys хранить данные торгов и рынка в памяти и одновременно вести расчеты, чтобы сократить время на высоконагруженные операции, связанные с соблюдением стандартов.

«Как и во многих других индустриях, компании-разработчики финансовых технологий находятся в постоянном поиске решений для обработки постоянно растущих объемов данных в столь же регулярно сокращающийся срок. Программное обеспечение Misys, работающее на платформе GridGain, сделало большой шаг вперед в производительности, устраняя эффект “бутылочного горлышка”, присущий решениям для обработки данных на диске», — заявил Эйб Кляйнфельд (Abe Kleinfeld), президент и гендиректор GridGain Systems.