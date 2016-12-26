«Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba

Группа компаний «Мегаполис» сократила затраты на некоммерческие закупки (для собственных нужд, не относящихся к основной деятельности) на p10 млн за первый месяц работы в SAP Ariba. Такой результат дал новый формат организации закупочного процесса, сообщили CNews в SAP. Сервис по управлению закупками позволил консолидировать и отслеживать все процедуры на единой площадке. Также работу «Мегаполиса» оптимизировал учет некрупных закупок, которые раньше в расчет не брались.

«Уже в первый месяц продуктивной эксплуатации SAP Ariba мы создали более 150 проектов, провели 5 аукционов и включили в систему более 330 поставщиков. За этот период мы сэкономили 14% бюджета, а это более 10 млн рублей. Для такого проекта — это весомый показатель», — подчеркнул финансовый директор ГК «Мегаполис» Александр Огнев.

Сервис по управлению закупками в реальном времени отражает статус конкретного тендера, позволяет оперативно сравнивать предложения поставщиков внутри площадки и управлять ходом закупочной процедуры. Кроме того, SAP Ariba за счет унификации оформления документов и электронного документооборота заметно снизила трудозатраты и дала возможность получать прозрачную информацию о каждой проведенной процедуре, рассказали в компании.

«Современные закупки ориентированы на автоматизацию и совместную работу в бизнес-сети. Применение передовых мировых практик в этой сфере необходимо для создания прозрачного и конкурентного рынка в России, — считает заместитель генерального директора SAP СНГ Дмитрий Красюков. — SAP Ariba позволяет сократить затраты и поставщикам, и продавцам, и конечным пользователям без потери качества и завышения цен. И, главное, полностью соответствует новым требованиям к конфиденциальности данных и учитывает российскую специфику бухгалтерского и налогового учета».