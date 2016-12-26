ИТ-разработка из Академпарка усовершенствовала госуслуги в Барнауле

В Алтайском крае завершился переход портала «Электронный Барнаул» на новую программную платформу Smart-Kit, разработанную в Академпарке компанией AT Consulting Восток. Как рассказали CNews в администрации парка, Заказчиком проекта выступила администрация города Барнаула. Благодаря внедрению муниципальный портал госуслуг станет удобней как для сотрудников ведомств, так и для граждан, сократятся затраты на его техподдержку и развитие.

С помощью новой платформы специалисты барнаульской администрация могут производить доработки системы «Электронный Барнаул» без привлечения внешних подрядчиков и в короткие сроки. Для работы с платформой Smart-Kit не требуются высококвалифицированные программисты, это может делать практически любой сотрудник администрации, прошедший небольшую подготовку. Тем самым решается проблема дефицита IT-кадров, особенно острая для государственных и муниципальных органов.

«Как и любая информационная система «Электронный Барнаул» требует доработок и развития. А это существенные затраты, – сказал Сергей Ковылин, начальник отдела развития муниципального сектора экономики администрации г. Барнаула. – Компания AT Consulting Восток помогла перевести систему на новую отечественную платформу Smart-Kit, разработанную в Академпарке. Она позволит нашим рядовым специалистам собственными силами дорабатывать и развивать систему и сократит часть трудозатрат».

Smart-Kit – это универсальная платформа, с помощью которой возможно автоматизировать деятельность любых ведомств и отраслей. На ее основе было произведено разделение информационной системы «Электронный Барнаул» на два отдельных блока: портал для граждан и систему для сотрудников ведомств. Блоки будут отличаться по функционалу и доступу к конфиденциальным данным. Портал будет открыт для всех жителей города в интернете, а персональные данные разместятся в защищенной сети.

Одно из ключевых преимуществ платформы Smart-Kit – это интуитивно понятный интерфейс, который упрощает развитие информсистемы. Чтобы получить необходимые навыки, достаточно пройти короткий курс по освоению платформы. Используя Smart-Kit, регион или ведомство сможет осуществлять гораздо больше проектов без увеличения IT-бюджета.

«Платформа Smart-Kit – это пример качественного импортозамещения в сфере IT, – отметил Дмитрий Гоков, генеральный директор AT Consulting Восток. – Платформа включена Минкомсвязью РФ в реестр отечественного ПО, все её элементы созданы российскими программистами на основе решений, имеющих открытый код. Это облегчает создание и дальнейшее развитие информационных систем. А использование свободного программного обеспечения (СПО) освобождает заказчика от необходимости регулярного приобретения лицензий и экономит бюджетные средства».