D-Link представил ПО для маршрутизаторов с интеллектуальным распределением клиентов

D-Link объявил о выпуске программного обеспечения для маршрутизаторов с поддержкой технологии интеллектуального распределения беспроводных клиентов. Как рассказали CNews в компании, эта функциональность улучшает качество обслуживания клиентов беспроводных сетей, построенных на базе маршрутизаторов D-Link, позволяя клиентам автоматически подключаться к маршрутизатору, обеспечивающему наиболее высокое качество беспроводного сигнала. Это особенно востребовано при организации беспроводных сетей в современных квартирах и коттеджах со сложной планировкой, офисных помещениях и мини-отелях в условиях постоянно растущей загруженности эфира.

В обычных беспроводных сетях решение о смене подключения принимается клиентом, действующим в соответствии с заложенными производителем алгоритмами роуминга. Большинство клиентских устройств при перемещении до последнего «цепляются» за первоначально выбранную удаленную точку доступа и не переключаются на другое устройство, даже если оно предлагает более высокий уровень беспроводного сигнала.

В основе нового функционала заложена возможность своевременного переподключения беспроводного устройства до наступления ухудшения качества связи. Сеть маршрутизаторов D-Link, оснащенных технологией интеллектуального распределения беспроводных клиентов, самостоятельно отслеживает и принимает решение об отключении клиентов с пороговым уровнем сигнала, после чего такие клиенты автоматически подключаются к точке доступа с более высоким качеством беспроводного сигнала и соответственно на более высокой скорости соединения. На практике это означает стабильное покрытие Wi-Fi с возможностью управления роумингом клиентов, максимально доступную скорость подключения в любой точке помещения для каждого из них, увеличение общей пропускной способности сети, в том числе за счет отсутствия клиентов с низким уровнем сигнала, что особенно важно для чувствительных к задержкам и потерям приложений реального времени, включая видеоконференции и потоковое видео.

В настоящее время поддержка интеллектуального распределения Wi-Fi клиентов реализована в 16 моделях маршрутизаторов D-Link, таких как DIR-300A: начиная с версии ПО 3.0.0, DIR-615A: начиная с версии ПО 2.5.14, DIR-615/A: начиная с версии ПО 2.5.28, DIR-615S: начиная с версии ПО 2.5.8, DIR-615/GF: начиная с версии ПО 2.5.9 (заводская версия), DIR-620A: начиная с версии ПО 2.5.3, DIR-620/A: начиная с версии ПО 2.5.18, DIR-620/GA: начиная с версии ПО 2.5.9, DIR-651/A/A: начиная с версии ПО 2.5.7, DIR-651/A/B: начиная с версии ПО 2.5.12, DIR-815/AC: начиная с версии ПО 2.5.0 (заводская версия), DIR-815/A: начиная с версии ПО 2.5.25, DIR-822: начиная с версии ПО 2.5.3 (заводская версия), DIR-825/A: начиная с версии ПО 2.5.38, DIR-825/AC/E: начиная с версии ПО 2.5.35 и DIR-825/AC/G: начиная с версии ПО 2.5.2 (заводская версия). Далее перечень будет постоянно расширяться.