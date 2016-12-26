AT Consulting разработала для «Ростелекома» систему аналитики показателей сайта rt.ru

Компания AT Consulting создала для «Ростелекома» кроссплатформенную систему веб-аналитики продуктового сайта rt.ru. Она позволяет получать детализированную отчетность в части трафика и коммерческих показателей — данных по оплате и заявкам на услуги. В результате точность исследования, например, заявок B2B, возросла в 20 раз, а при наложении дополнительных фильтров — в 200 раз, сообщили CNews в AT Consulting.

Система позволяет отслеживать источники перехода на сайт (поисковые системы, баннеры, контекстная реклама и т.д.), ключевые слова, по которым пришли посетители, географию посетителей, их действия на сайте (длительность посещения, переходы по ссылкам), а также данные о заявках на услуги и онлайн-платежах.

Благодаря отказу от сэмплинга (метода веб-аналитики, при котором собирается не вся информация, а только некоторая статистически значимая часть) удалось избежать расхождения в данных, сохранив скорость их обработки. Функциональность обеспечивается гибким технологическим стеком, который включает систему сбора данных с сайта Piwik, распределенную базу данных Greenplum, хранилище, системы обработки данных и отображения отчетности, рассказали в AT Consulting.

Таким образом, «Ростелеком» может проводить глубокую аналитику по различным показателям, используя первичную информацию. Отчетность детализируется до каждого часа как по посещениям и посетителям, так и по каждой отдельной странице сайта. Появилась возможность анализировать поведение потенциального абонента до заказа услуги и после. Кроме того, решение позволяет облегчить работу внутренних систем компании при обработке заявок и приеме других данных с портала.

«Система позволяет анализировать поведение клиента на нашем сайте в разрезе продуктов, регионов, кампаний и других показателей. Доступ к первичным, “сырым” данным позволяет четче видеть сильные и слабые стороны в части коммерческих показателей сайта. В результате проекта мы ускорили процессы обработки данных, а главное — повысили качество информации», — отметил Сергей Полевич, руководитель проекта в «Ростелеком».

«Система веб-аналитики значительно облегчает запуск новых страниц и сервисов на портале, при этом “Ростелеком” получает полную картину того, насколько востребованы различные продукты. Это позволяет принимать оптимальные решения по развитию и расширению функциональных возможностей веб-ресурса, а также улучшению продаж», — подчеркнул Валерий Молодцов, руководитель digital-направления департамента маркетинга «Ростелеком».

«Мы создали прикладную систему, которая помогает заказчику выстраивать процессы продаж на базе точной и полной веб-аналитики. Технологический стек вендорских и Open Source-продуктов обеспечивает широкую функциональность, гибкость и масштабируемость. При этом компонентная модель решения, при которой легко заменить каждый модуль, создает дополнительные возможности для развития системы», — добавил Сергей Махров, директор по управлению проектами «Ростелекома» в AT Consulting.