Altium Limited начинает сотрудничество с МТКП при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Altium Limited объявила о начале сотрудничества с Московским техникумом космического приборостроения (МТКП), структурным подразделением МГТУ им. Н.Э. Баумана, в сфере подготовки молодых специалистов в области проектирования электроники. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества Altium Limited обеспечит учащихся Московского техникума космического приборостроения необходимым количеством лицензий на специализированное решение для проектирования электронных устройств Altium Designer 16.1.

Московский техникум космического приборостроения — это учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов по различным направлениям, связанным с автоматическими системами управления летательных аппаратов, вычислительной техникой и ее программным обеспечением.

«Сотрудничество с Altium поможет нам реализовать полноценную подготовку учащихся в области проектирования. Благодаря тому, что наши студенты смогут получить базовые навыки работы с решением, которое широко распространено на современных производствах и в проектных бюро, они несомненно станут настоящими профессионалами с набором уникальных знаний, востребованных среди работодателей, − комментирует кандидат технических наук Александр Баранов, заведующий лабораторией МГТУ им. Н.Э. Баумана – А помощь Altium в разработке методологии для обучения работе с решением компании позволит сделать учебный процесс еще более эффективным».