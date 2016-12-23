Viber запустил поддержку для SMM-платформы «Амплифер»

Viber представил новые функции для маркетологов, позволяющие использовать SMM-аналитику платформы прямо в паблик аккаунтах мессенджера. Как рассказали CNews в компании, благодаря интеграции платформы для управления социальными медиа «Амплифер» специалисты по продвижению брендов в социальных сетях получили возможность публиковать и отслеживать аналитическую информацию прямо в чатах мессенджера, автоматически получая отчеты об эффективности своих коммуникационных каналов.

«Многие медиа и компании уже ведут свои паблик аккаунты в Viber, — сказал Евгений Рощупкин, глава Viber в России и СНГ. — Эти коммуникационные каналы отличаются высокой читаемостью и хорошими показателями переходов по ссылкам. При этом, даже очень большие чаты, включающие 10 000 читателей и более, обычно ведутся вручную с телефонов. Теперь, чтобы подключить паблик аккаунт, делать публикации из “Амплифера” и видеть аналитику переходов, необходимо лишь выбрать Viber в списке доступных социальных сетей и следовать инструкциям. Вся процедура займет минуту, если у вас уже есть аккаунт, и пару минут — если вы создаёте его с нуля».

На данный момент российская аудитория Viber составляет более 70 млн зарегистрированных пользователей, поэтому это крайне выгодный канал коммуникации для крупных брендов. Мессенджер обеспечивает высокие уровни охвата и кликрейта за счет того, что как каждое сообщение в канале приходит подписанным пользователям в виде пуш-уведомлений.

«Амплифер» поможет построить план публикаций в Viber на день, неделю или месяц вперёд. SMM специалист пишет контент и публикует его в нужное время автоматически.