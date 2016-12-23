«Русский Стандарт» стал банком-эквайером бесконтактных карт UnionPay QuickPass в России

В декабре 2016 г. «Банк Русский Стандарт» провел первую операцию по карте UnionPay с использованием бесконтактной технологии оплаты QuickPass. Это стало заключительным этапом сертификации банка на обслуживание бесконтактных карт международной платежной системы UnionPay, сообщили CNews в «Русском Стандарте».

Как отмечается, внедрение технологии QuickPass является важным шагом в рамках взаимодействия между «Банком Русский Стандарт» и UnionPay. Банк и платежная система являются стратегическими партнерами с 2011 г. и планомерно развивают сотрудничество. Обслуживание карт QuickPass расширит возможности для использования международных карт UnionPay в России, включая бесконтактную оплату с использованием смартфона.

Сегодня технологии бесконтактной оплаты, внедряемые «Русским Стандартом», являются востребованным решением для торгово-сервисных предприятий быстрого питания, аптек, парфюмерно-косметических магазинов и других сегментов, для работы которых важны высокая скорость и надежность обслуживания клиентов. Именно на сегменты «розничная торговля» и «фастфуд» приходится более 90% оборота по бесконтактным платежам, согласно исследованиям банка.

«Значение имеет и работа банка над развитием эквайринговой сети приема карт UnionPay в России, направленная на расширение сети торговых партнеров платежной системы, взаимодействием с существующими торговыми организациями. Сегодня “Русский Стандарт” стал вторым банком по оборотам по картам UnionPay в России, а возможность приема распространилась по всей стране и проникла во все сегменты бизнеса», — заявил Иван Глазачев, исполнительный директор эквайринга и транзакционного бизнеса банка «Русский Стандарт».

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1000 финансовыми институтами по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 160 странах мира. Карты UnionPay эмитируются более чем в 40 странах, включая Россию.