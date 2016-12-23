MindManager 2017 для Windows упростит визуализацию задач и проектов

Команда Mindjet, входящая в состав компании Corel, представила MindManager 2017 для Windows — новейшую версию программного обеспечения для составления интеллект-карт и интерактивных диаграмм. Как сообщили CNews в Mindjet, MindManager 2017 отличается множеством новых функций. В целом программа представляет собой комплексное решение, которое призвано способствовать творческой работе и позволяет отдельным сотрудникам и целым отделам быстро преобразовывать сложные идеи и информацию в структурированные стратегии и планы.

«С MindManager 2017 вы сможете легко реализовать потенциал своих идей, представляя их в визуальном формате в виде наглядных информационных карт, и совместно работать над ними с другими сотрудниками компании. Начиная с первого мозгового штурма и заканчивая управлением проектом и его результатами, этот комплексный инструмент помогает отдельным пользователям и коллективам превратить свое вдохновение в профессиональный успех», — заявил Жерар Метрэйе, вице-президент по графическим и офисным продуктам Corel.

По словам разработчиков, MindManager 2017 для Windows позволяет преобразовать комплексную информацию и идеи из более чем 700 приложений в реальные планы проектов и упрощает составление интерактивных интеллект-карт, временных шкал и диаграмм рабочего процесса, а также динамичных карт с панелью администрирования.

Экспорт файлов в формат HTML5

Теперь интеллект-карты экспортируются в виде интерактивных файлов HTML5, которые можно просматривать в любом современном веб-браузере и делиться ими с коллегами. Таким образом, пользователи, у которых нет ПО MindManager, также могут просматривать карты и перемещаться по ним, открывать и закрывать ветви карты, а также получить доступ к ссылкам, прикрепленным файлам и заметкам разделов.

Двусторонняя интеграция с Zapier

Zapier можно использовать для автоматизации задач между MindManager и более 700 веб-приложениями и веб-службами, такими как Gmail, OneNote, Box, Evernote, Slack, Trello, Jira или Basecamp. Данные карт MindManager можно отправлять в приложения, синхронизированные с Zapier, а также получать их через эти же приложения для использования на карте.

Расширенная поддержка Box и SharePoint

MindManager обеспечивает удобный доступ ко всем файлам, расположенным на локальном компьютере, в SharePoint, Box и любых других хранилищах данных. Благодаря новой функции поддержки Box пользователи и коллективы теперь могут обмениваться файлами MindManager через «облако». Таким образом, MindManager 2017 для Windows можно использовать для установления связи с одним или несколькими сайтами SharePoint, а также интеграции данных интеллект-карт и других диаграмм.

Управление проектами

По словам разработчиков, новые функции повышают производительность и способствуют реализации проектов. Теперь можно визуализировать «критический путь» проекта и выполнять фильтрацию его элементов, а также выделить статус задачи, что позволяет быстро обнаружить проблему и устранить ее. Кроме того, появилась возможность интеграции с десятками систем управления проектами и задачами.

Визуализация и создание карт

MindManager 2017 позволяет оптимизировать коммуникацию с помощью наглядных карт. Новые шаблоны временной шкалы помогают структурировать и наглядно отобразить информацию, привязанную ко времени. В то же время, с помощью решения можно оптимизировать блок-схемы благодаря упрощенному выбору форм ветвей и обозначений линий взаимосвязи. Также появилась возможность использовать расширенную библиотеку изображений. Теперь можно составлять изящные карты с помощью более чем 700 новых масштабируемых изображений ветвей и обновленных шаблонов.

Новое обновление MindManager 10 для Mac

Доступно новое обновление для версии MindManager 10 для Mac с оптимизированным пользовательским интерфейсом. Обновления включают новые функции, среди которых: экспорт файлов в формат HTML5, дополнительный способ быстрого добавления ветвей, библиотеки изображений и шаблонов с более чем 700 новыми изображениями разделов, а также отображение блок-схем и концепт-карт. Текущим пользователям MindManager 10 обновление предоставляется бесплатно.

Цены и доступность

Программа MindManager 2017 для Windows доступна на русском, немецком, английском и французском языках. Розничные цены на единичные лицензии составляют €349 с НДС, а стоимость обновления — €179 с НДС.

Розничная цена MindManager 10 для Mac составляет €179 с НДС, обновления — €89 с НДС. Текущим пользователям MindManager 10 для Mac обновление предоставляется бесплатно.

Для предприятий любых размеров предоставляется лицензионная программа MindManager Enterprise, которая действует от 10 лицензий (включает дифференцированные цены и договор на дополнительные услуги).