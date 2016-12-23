 

«Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира

ИТ в банках
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, Текст: Татьяна Короткова

Платежная система «Лидер» запустила новый сервис: клиент теперь может прийти в один из многочисленных пунктов обслуживания системы «Лидер» и отправить перевод своему получателю сразу на банковскую карту Visa или MasterCard. При этом неважно, где находится получатель, и каким банком выпущена его карта. Чтобы переслать ему деньги, достаточно знать лишь номер его карты, сообщили CNews в «Лидере».

«В этом сервисе мы объединили опции, необходимые современному клиенту. Наша услуга доступна во всем мире, а условия перевода являются выгодными. Получателю не придется тратить время на поиск ближайшего отделения банка и ждать выдачи своего перевода, — заявила Татьяна Галкина, директор по продажам платежной системы «Лидер». — А отправителю не нужно заранее менять валюту. У наших клиентов есть возможность пополнять любые карты — выпущенные в рублях, евро, украинских гривнах, японских йенах, новозеландских долларах или другой валюте».

Сервис доступен во всех странах присутствия платежной системы. Срок зачисления денег устанавливается банком, выпустившим карту получателя.

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