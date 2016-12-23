HeadHunter защитилась от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского»

Комплекс защитных решений «Лаборатории Касперского» обеспечивает информационную безопасность компании HeadHunter. Благодаря платформе Kaspersky Security для бизнеса, а также специализированному решению Kaspersky Security для виртуальных сред защита от актуальных киберугроз покрывает все ключевые узлы корпоративной сети HeadHunter: от рабочих станций и мобильных устройств сотрудников до файловых серверов и виртуальных машин, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Помощь в поставке и внедрении защитных решений оказал партнер «Лаборатории Касперского» — компания Softline.

«Решения “Лаборатории Касперского” позволили нам достичь желаемого высокого уровня кибербезопасности: технологии, разработанные этой компанией, блокируют любые попытки вирусных заражений и атак, а разнообразие защитных инструментов дает возможность построить по-настоящему комплексную систему безопасности», — пояснил Геннадий Береговский, ИТ-директор компании HeadHunter.

«В основе наших корпоративных решений лежат передовые технологии распознавания киберугроз на основе машинного обучения, что ускоряет и повышает точность обнаружения даже самых новых зловредов. Кроме того, пользователи “Расширенной версии” платформы Kaspersky Security для бизнеса имеют возможность дополнительно защитить особо ценную информацию с помощью технологий шифрования. Мы рады, что компания HeadHunter доверила свою ИТ-безопасность нашим решениям. Мы, в свою очередь, постоянно работаем над оптимизацией своих технологий, обновляя и расширяя их функциональность по мере развития и усложнения киберугроз», — рассказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.

По словам представителей «Лаборатории Касперского», комплексная платформа Kaspersky Security для бизнеса включает в себя множество новейших инструментов и технологий для защиты всей ИТ-инфраструктуры, обеспечивая сохранность конфиденциальной информации и безопасный доступ пользователей к сетевым ресурсам. Помимо полноценной защиты традиционных рабочих станций и серверов, решение Kaspersky Security для бизнеса позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, а также дает возможность шифровать наиболее важную информацию. При этом все инструменты защиты представлены для ИТ-администраторов с помощью единой графической консоли и позволяют управлять безопасностью целого предприятия.

Специализированное решение Kaspersky Security для виртуальных сред разработано с учетом особенностей виртуальной ИТ-инфраструктуры и обеспечивает должный уровень защиты виртуальных серверов, рабочих станций и центров обработки данных от вредоносного ПО, в том числе от угроз «нулевого дня». При этом продукт использует ресурсы виртуальных машин, не оказывая воздействия на их производительность, подчеркнули в компании.