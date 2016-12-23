«Билайн» оптимизировал качество связи в Самаре и Тольятти

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») продолжает проводить в Самарской области масштабную модернизацию своей сети, в ходе которой идет установка нового оборудования 2G/3G/4G. В декабре очередной этап модернизации завершился в нескольких районах Самары и Тольятти, сообщили CNews в «Вымпелкоме».

Технические работы по модернизации сети завершились в Самаре на улицах Вологодская, Демократическая, Л.Толстого, Ленинская, Урицкого и в Тольятти на территории «Автоваз» и «GM-Автоваз». В результате на 8 базовых станциях оператора была запущена сеть 4G в диапазоне LTE 1800, а также увеличено покрытие сетей 2G и 3G. Это дает пользователям возможность наслаждаться увеличением скорости мобильного интернета, а также улучшением качества связи, отметили в компании.

Технологически замена оборудования предполагает переключение старых базовых станций на новые с последующей настройкой их работы. Такое переключение происходит незаметно для клиентов, но иногда в моменты проведения работ возможны краткосрочные паузы в доступе к некоторым сервисам. О данных работах они заблаговременно информируются с помощью адресной SMS-рассылки.

«Модернизация заметно повышает качество звонков и передачи данных. Когда клиенты пользуются смартфонами или планшетами в нашей сети, то страницы стандартных сайтов открываются без задержек и зависаний, аудио можно свободно слушать онлайн или скачать буквально за пару секунд, и даже “тяжелые” HD-видеофайлы полностью загружаются всего за несколько минут», — отметил технический директор Самарского кластера «Вымпелком» Галеев Наиль.