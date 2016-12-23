Asus представила многофункциональный ноутбук Asus Transformer 3 Pro

Компания Asus представила новое гибридное мобильное устройство «2-в-1» серии Transformer 3 — Asus Transformer 3 Pro (T303UA). Многофункциональность новинки становится возможной благодаря подключению внешних устройств и аксессуаров, сообщили CNews в Asus. Так, Asus Transformer 3 Pro может работать в качестве полноценного планшета с тонким и точным электронным пером Asus Pen, ноутбука с тонкой обложкой-клавиатурой Transformer Cover Keyboard, а также в качестве настольного ПК с док-станцией, позволяющей подключать монитор или полноразмерную клавиатуру.

Тонкий, но мощный

Корпус гибридного мобильного ПК «2-в-1» Asus Transformer 3 Pro выполнен из высокопрочного металла и дополнен съемным чехлом-клавиатурой Transformer Cover Keyboard. При толщине всего 8,35 мм новый ноутбук-трансформер оборудован мощным мобильным процессором Intel Core шестого поколения, а также снабжен встроенной металлической подставкой с бесступенчатым шарниром, поворачивающимся на угол до 155°, позволяя устанавливать планшет практически в любое удобное положение.

12,6-дюймовый сенсорный экран Asus Transformer 3 Pro обладает высоким разрешением — 3K (2880 x 1920 точек), что обеспечивает высокую пиксельную плотность (275 точек на дюйм). Такое разрешение гарантирует высокую детализацию изображения и подходит для просмотра цифровых фотографий и фильмов в формате 4K. Дисплей имеет высокую точность цветопередачи и широкие углы обзора (178⁰), а также способен воспроизводить цвета в диапазоне 121% цветового пространства sRGB.



Подставка, поворачивающаяся на угол до 155°, позволяет устанавливать планшетную часть под углом до 170⁰

Возможности подключения

Несмотря на компактные размеры, новый Asus Transformer 3 Pro имеет широкие возможности поддержки устройств и портов для подключения. В аппаратную конфигурацию данного ноутбука-трансформера входят современный процессор вплоть до Intel Core i7, оперативная память емкостью до 16 ГБ (1866 МГц), твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe x4 Gen 3 объемом до 1 ТБ, работающий в три раза быстрее, чем твердотельные накопители стандарта SATA, а также карт-ридер MicroSD. Встроенный полноразмерный порт HDMI обеспечивает подключение внешнего дисплея без помощи дополнительных адаптеров. Обратимый разъем USB Type-C, имеющийся у данного устройства, может использоваться для передачи данных по двум интерфейсам: USB 3.1 Type-C (со скоростью до 10Гбит/с) и Thunderbolt 3 (до 40Гбит/с).



Asus Transformer 3 Pro (T303UA)

Благодаря тому, что порт USB Type-C поддерживает интерфейс Thunderbolt 3, новый Asus Transformer 3 Pro способен подключаться к внешним устройствам, требующим высокой скорости передачи данных. Благодаря интерфейсу USB Type-C Thunderbolt 3 можно передавать большие объемы информации от одного устройства к другому практически мгновенно, работая с такими требовательными устройствами, как высокоскоростные внешние накопители или мониторы сверхвысокого разрешения.

Asus Transformer 3 Pro оснащен двумя фронтальными динамиками, изготовленными в сотрудничестве с компанией Harman Kardon, с оптимизированным усилителем звука, увеличивающим уровень громкости на 350% по сравнению с динамиками такого же размера и мощности.

Элегантная обложка-клавиатура Asus Transformer Cover Keyboard обеспечивает удобство при наборе текста и отличается оптимальным ходом клавиш (1,4 мм). Для работы при слабом освещении имеется подсветка.

Большой, покрытый стеклом тачпад с высокой точностью распознает жесты Windows и обеспечивает удобное управление, отметили в компании.

В качестве основной камеры выступает 13-мегапиксельный сенсор, который позволит делать яркие и четкие снимки. Фронтальная камера с поддержкой функции Windows Hello распознает лицо владельца за считанные секунды и позволяет мгновенно и безопасно войти в систему без ввода пароля.

Массив высокочувствительных микрофонов, установленный в Asus Transformer 3 Pro, позволяет расширить диапазон частот звукозаписи до 8 кГц и отсеивать фоновые шумы, обеспечивая четкий захват голоса пользователя с любого направления, точное распознавание произнесенного и качественную запись. Благодаря функции распознавания голоса Asus Transformer 3 Pro поддерживает работу персональной цифровой помощницы Cortana, реализованной в операционной системе Windows 10.

Многофункциональный ПК

По информации Asus, функциональность нового ноутбука-трансформера можно увеличить с помощью различных аксессуаров. Для подключения периферийных устройств к новому Asus Transformer 3 Pro служит док-станция, которая поставляется отдельно и доступна в двух вариантах. Компактная док-станция Asus Mini Dock содержит порты USB 3.1 Type-C, USB 3.0 и HDMI; пользователь также может приобрести универсальную док-станцию Asus Universal Dock с исчерпывающим набором разъемов. Оба устройства подключаются к Asus Transformer 3 Pro по интерфейсу USB 3.1 Type-C.

Цифровое перо Asus Pen, идущее в комплекте с Asus Transformer 3 Pro, поддерживает до 1024 уровней нажатия и позволяет пользователю писать заметки и рисовать прямо на экране, при этом у него возникает ощущение работы с обычной ручкой.

Серия гибридных мобильных устройств Asus Transformer 3

Новый Asus Transformer 3 Pro (T303UA) входит в линейку мобильных гибридных устройств «2-в-1» Asus Transformer 3, которая также включает в себя Asus Transformer 3 (T305СА). Как и Transformer 3, Transformer 3 Pro имеет такой же сенсорный дисплей с разрешением 3K и порт USB type-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3, что позволяет подключать к планшету высокоскоростные внешние накопители и мониторы высокого разрешения. Модель Asus Transformer 3 Pro создавалась для пользователей, которым нужна более мощная аппаратная конфигурация, в то время как Asus Transformer 3 нацелен на тех, кто ищет портативное устройство для работы и развлечений.

Ключевым отличием Asus Transformer 3 от Asus Transformer 3 Pro является низковольтный процессор, гарантирующий длительное время автономной работы без подзарядки. Тонкая и легкая планшетная часть Asus Transformer 3 без откидной ножки, как у Asus Transformer 3 Pro, использует чехол-клавиатуру в качестве подставки и наделена аудиосистемой с четырьмя динамиками.

Цены и доступность

Asus Transformer 3 Pro (T303UA) уже продается по цене от p93 990 и доступен в двух оттенках — золотистом и сером. Asus Mini Dock можно приобрести за p5 590, Asus Universal Dock — за p10 990.