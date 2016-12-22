Составлен рейтинг наиболее важных событий в мире в области беспилотных автомобилей за 2016

Международный центр робототехники (IRC) совместно с Российской ассоциацией искусственного интеллекта (РАИИ) представили рейтинг наиболее важных событий в мире в области беспилотных автомобилей за 2016 г. Основным итогом исследования стало практическое отсутствие ярких технологических достижений. Подавляющее большинство отобранных экспертами событий представляют собой те или иные собой коммерческие результаты, говорится в заявлении IRC. По мнению и.о. директора IRC Федора Кирдяшова, «это абсолютно закономерно. Большинство участников рынка уже перешло к практической реализации достигнутых результатов».

Как он отметил, «развитие беспилотных транспортных средств является одним из трендов современности. События в этом направлении развиваются наиболее динамично. Поэтому их анализ представляет повышенный интерес как специалистов, так и широкой общественности. Беспилотные технологии — это наше будущее, которое наступает уже сегодня».

Возглавляет рейтинг событий результат, достигнутый в законодательной сфере. По мнению организаторов исследования, ключевые проблемы в развитии всего направления беспилотного транспорта сегодня связаны не с возможностью создания новых технологий и решений, а именно с законодательством. Оно является основным тормозом процесса перехода к беспилотным системам. Поэтому результат, связанный с выпуском рекомендаций Министерством транспорта США, позволяющий реально ускорить процесс внедрения автономных технологий, оказался, по мнению экспертов, вне конкуренции.

На втором месте исследования — альянс производителей систем помощи водителю Mobileye с Delphi Automotive. Возможности объединения усилий производителей программных систем помощи водителю и аппаратных решений выглядят более чем обнадеживающе и могут изменить расклад сил на формирующемся рынке беспилотных систем, полагают эксперты.

На третьей позиции — российская компания Cognitive Technologies. Ее «технологическая победа» — возможность моделирования функции гиппокампа человека — позволяет существенно повысить безопасность беспилотного автомобиля. Специалисты компании уверены в том, что благодаря этой технологии им бы удалось избежать знаковой аварии с автофургоном светлого цвета, в которую попал автомобиль Tesla.

Однако, как отмечается, это оказалось единственным научно-практическим достижением в 2016 г. С другой стороны, «Россия отстала на несколько лет со стартом своих проектов в направлении беспилотных систем, поэтому сегодня мы имеем возможность наблюдать и анализировать путь, пройденный ведущими научно-технологическими центрами мира по разработке систем искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. В этом смысле, наша страна имеет прекрасный шанс создавать более совершенные и более конкурентные технологии для автороботов. Можно рассчитывать, что их число из года в год будет увеличиваться», — считает президент РАИИ, д.ф.-м.н, проф. Геннадий Осипов.

В топ-10 также попали такие громкие события, как первая коммерческая поездка с использованием беспилотного грузовика Otto Group, возобновление компанией Apple проекта по созданию собственного беспилотника, запуск Uber первого беспилотного такси, а также авария Tesla, повлекшая за собой гибель ее водителя. Замыкает десятку наиболее важных событий года проект Nvidia, продемонстрировавшей беспилотник, способный ездить по «любой» дороге.