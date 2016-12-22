SAP открыл нефтегазовый центр инноваций в Губкинском университете

SAP и Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина объявили об открытии Центра инноваций SAP Next-Gen Lab. Как рассказали CNews в компании, цель центра - решение бизнес-задач отраслевых партнеров университета. Это единственный в мире центр SAP на базе вуза, специализирующийся на нефтегазовой отрасли.

SAP Next-Gen Lab представляет собой пространство для проектной работы, где студенты на базе технологий SAP будут разрабатывать концепты и прототипы решений актуальных для отрасли задач. В Центре пройдут инноджемы, консалтинговые, ко- инновационные, глобальные краудсорсинговые проекты и прикладные исследования. В распоряжении молодых специалистов будет рабочая зона для обучения и мероприятий, тестирования робототехники и экспериментальных устройств.

«Работа с инновационными решениями будет проходить не только в разрезе образования, но и исследований. Наша цель – развить у студентов практические навыки: предпринимательские, дизайнерские, проектные, – отметила Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ. – Помимо выполнения типовых задач партнеров вуза и наших клиентов, студенты смогут самостоятельно исследовать реальные ситуации и разрабатывать эффективные технологические решения действующих проблем отрасли».

«Молодые специалисты смогут не только представить проекты в Центре инноваций, но и получить консультации преподавателей вуза и профильных специалистов SAP. Нефтегазовые компании, с которыми мы сотрудничаем, заинтересованы в «умных» решениях и новых бизнес-сценариях талантливых студентов, а также в самих специалистах, уже хорошо знакомых с решениями SAP», – сказал Михаил Силин, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.

Концепция нового Центра основана на лучших практиках Stanford d.school, совместного проекта SAP и Стендфорского университета, где студенты разрабатывают технологии Connected Cars для Audi и «беспилотники» Volvo для строительства. Также в числе их заказчиков – Renault, IKEA, NASA, Ford и др.

SAP Next-Gen Lab в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина станет частью инновационного пояса SAP, состоящего из 26 отраслевых центров по всему миру.