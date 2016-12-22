Российские клиенты Oracle определили главные технологии 2017 года

В корпорации Oracle выяснили, на какие прорывные технологии российские клиенты Oracle делают ставку в 2017 г. и от чего ожидают наибольшую отдачу. С этой целью представители корпорации побеседовали с руководителями компаний «Азбука вкуса», МТС, «Фаберлик» и «Юлмарт», а также банков «АК Барс», «Бинбанк», «Уралсиб», сообщили CNews в Oracle.

Внедряем то, что помогает нам стать лучше для покупателей

По мнению Георгия Михайлова, директора по инновациям «Азбуки вкуса», в наступающем году в ритейле по-прежнему будут востребованы системы, связанные с аналитикой и автоматизацией процессов. В числе главных трендов он отметил мобильные платежи, кассы самообслуживания в смартфонах, боты и все, что связано с носимыми устройствами.

«Многие ожидания связаны с персонализацией — для этого требуется обрабатывать большое количество данных о покупателях и превращать эти данные в Small Data, то есть в реальную ценность. Крайне интересны возможности облачных сервисов. В частности, нас очень впечатлило новое решение Oracle Cloud Machine, которое дает возможность размещать оборудование на стороне заказчика, но по-прежнему пользоваться сервисами в виде “облака”, — рассказал Георгий Михайлов. — Здесь нас больше всего интересует стабильность, качество поддержки, независимость от большого числа внутренних специалистов. Проще говоря — поставил, и голова не болит. Плюс платить нужно только за то, что фактически используешь».

Топ-менеджер также затронул внутренние направления развития компании, связанные с виртуализацией. «Азбуки вкуса» планирует вопротить несколько задумок в направлении управления персоналом.

«В выборе технологий мы отталкиваемся, прежде всего, от удобства для наших клиентов. Технологичность ради технологичности — не наш подход, как и экономия ради экономии. Мы внедряем то, что действительно помогает нам стать лучше для покупателей», — заключил Михайлов.

Переходим от клиентоориентированной модели к клиентоцентричной

Антон Вассерман, начальник управления стратегического маркетинга банка «АК Барс», считает, что сегодня много говорится о данных, как об активе. «Действительно, интернет-, телеком-компании и (в чуть меньшей степени) банки знают о пользователях очень многое. Если мы сумеем совместить и направить в правильное русло наши знания, пользы от данных будет гораздо больше, — убежден он. — Надеюсь, в 2017 году мы совершим прорыв в этом направлении — поймем, как аккумулировать всю клиентскую информацию. Это позволит нам делать максимально персонализированные предложения клиентам. Ведь смысл Big Data не в том, чтобы собрать и проанализировать данные, а в том, чтобы их монетизировать».

Сейчас от клиентоориентированной модели «АК Барс» переходит к клиентоцентричной. «Все инновации должны идти от потребностей клиента», — подчеркнул эксперт. Когда встает вопрос о внедрении тех или иных технологий, приоритет отдается тем, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы и осуществлять коммуникацию с клиентом оптимальным способом.

В то же время, внутри банка запускается проект фабрики идей — с тем чтобы любой сотрудник, независимо от того, где он находится, в каком регионе, мог предложить что-то, что помогло бы оптимизировать бизнес-процессы. Локальный сотрудник может увидеть какие-то недочеты или предложить какую-то крутую идею. В планах банка — формализовать и автоматизировать этот процесс, чтобы он стал простым, понятным и полезным для всей организации, рассказал Антон Вассерман.

Персонализация, омниканальность и подход Agile

Игорь Белых, руководитель блока интеграции и стратегических проектов Бинбанка, со своей стороны заявил о том, что главным трендом сегодня остается построение цифрового бизнеса, диджитализация. И в рамках этого направления есть несколько течений. Первое — использование технологий глубокого анализа неструктурированной информации, то есть, больших данных (Big Data). По его словам, тенденция последнего времени — персонализированные предложения. Но если до недавнего времени они готовились на основе структурированной информации, то сейчас используется большой объем неструктурированной информации. И это тренд не только для банков.

Следующая тенденция, связанная с первой — персонификация формы предложения в разных каналах. «Речь об омниканальных коммуникациях, — уточнил эксперт. — Каждый клиент, в зависимости от поведенческого анализа, получает предложения в разных каналах с тем интерфейсом, который лучше всего ему подходит. И вне зависимости от канала, подача должна быть наиболее удобной для конкретного пользователя».

Еще одна важная вещь, по мнению Игоря Белых — внутренняя организационная составляющая. Как он пояснил, эта тема связана с несколькими сегментами: выстраиванием бизнес-процессов, бизнес-логики в организации, максимально быстрым донесением предложений до клиента. «Тут нельзя не упомянуть столь часто звучащую сегодня тему — Agile. Подход предполагает, что в одной команде вместе работают маркетологи, продуктовые менеджеры и ИТ-специалисты, программисты», — добавил топ-менеджер Бинбанка.

Год «облаков» и Digital Health в России

Своим мнением о наиболее прорывных технологиях 2017 г. поделился Владимир Хренков, директор инновационного центра МТС. «Говоря о перспективных направлениях 2017 года, мы смотрим на области немного “за гранью” телекома. Нам интересны два актуальных направления. Первое — облачные сервисы, — поведал эксперт. — Крупные компании будут все активнее пользоваться облачными вычислениями, облачным хранением данных, облачными приложениями и платформами. Использовать “облака” — не только выгоднее, но и удобнее для бизнеса: при очередном внедрении не надо закупать дополнительные мощности, можно просто взять их у провайдера. Сейчас объем рынка облачных услуг составляет около $30 млрд, а к 2019 году он достигнет уже $100 млрд. Очевидно, мы видим здесь перспективы для наших клиентов, а значит и для нас».

Вторым трендом, который в следующем году получит четкие очертания в России, директор инновационного центра МТС назвал направление Digital Health (цифровое здравоохранение) и всё, что с ним связано. «В 2017 году в России планируется принять закон о телемедицине. Когда услуги в области цифрового здравоохранения будут законодательно разрешены, все, что связано с дистанционным общением врача с пациентом, начнет быстро развиваться. И мы планируем реализовать ряд проектов в этой сфере», — отметил он.

По его словам, МТС также смотрит и на другие инновационные направления, такие как искусственный интеллект, VR, автопилотируемый транспорт. «Говорить о существенных прорывах по этим направлениям еще рано, но прикладные решения уже начинают появляться», — резюмировал Владимир Хренков.

Трендом будут системы Customer Experience

По убеждению Максима Белоусова, заместителя председателя правления банка «Уралсиб», финансовые институты очень зависимы от информационных технологий. Традиционный бизнес требует высокого уровня автоматизации — иначе бы работали миллионы банкиров. Однако технологии никогда не заменят банки, считает топ-менеджер.

«Наш банк для себя определил, что мы занимаемся именно банковскими услугами, выпускаем банковские продукты. Мы — не ИТ-компания и не собираемся заниматься бизнесом в ИТ. Мы следим за развитием рынка финтех-стартапов и хотим, чтобы финтех развивался. Мы используем информационные технологии для решения своих задач. Надеюсь, что эти инструменты помогут нам заработать много денег на нашем бизнесе, в области банковских услуг, — заявил Максим Белоусов. — Безусловно, хороший потенциал есть у платежных сервисов, процессинговых сервисов, сервисов, связанных с агрегированием услуг».

Что касается перспективных технологий, то банк «Уралсиб» продолжает активно заниматься развитием BI-системы и хранилища данных. С этим связана и обработка больших данных — Big Data.

«Облачные сервисы будут все так же быстро развиваться, но, думаю, уже с меньшим накалом обсуждения, — полагает представитель «Уралсиба». — Думаю, будет развиваться CRM-функция. Сейчас, когда на рынке стало очень важным как можно быстрее обслужить клиента — в частности, в банковской сфере — функция аналитического CRM становится одной из наиболее востребованных. Также трендом следующего года я считаю системы Customer Experience, которые изучают опыт клиентов».

Аналитика больших данных — открытие для индустрии моды

Валерий Капленко, директор по информационным технологиям «Фаберлик» также согласился с тем, что современные технологии оказывают на бизнес огромное влияние. Это и канал распространения — интернет, поменявший многое. И различного рода устройства — новые способы потребления информации из любого места. С помощью мобильного телефона можно примерить платье, а затем подобрать к нему аксессуар в приложении дополненной или виртуальной реальности. Или, например, есть устройства, которые измеряют уровень сухости кожи и тут же предлагают крем, который наибольшим образом подходит в конкретном случае. Сегодня многие компании продают с помощью всевозможных гаджетов.

«Следующие прорывные направления — это интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность; аналитика больших данных, с помощью которой можно предсказывать поведение потребителей, формировать персональные предложения, — прогнозирует топ-менеджер. — Для индустрии красоты и моды — это вообще огромное открытие, ведь раньше подобные индивидуальные рекомендации мог выдавать только профессиональный консультант, либо мастер. Сейчас посоветовать, что бы вам подошло, могут компьютеры, плюс они порекомендуют, что еще подойдет к тому или иному наряду. Это все огромные вехи для продаж. Мобильность, то есть, доступность в любом месте, продолжает наращивать влияние в нашей отрасли».

Как он отметил, «Фаберлик» использует либо планирует использовать почти все из перечисленного. Но наибольшего влияния на собственный бизнес компания ждет от двух направлений — мобильности и применения больших данных в области предиктивной аналитики.

Облачные сервисы для разработчиков — это перспективно

Вениамин Шусторович, руководитель департамента эксплуатации информационных технологий «Юлмарт», назвал уходящий год «годом повышения эффективности».

«Мы переосмыслили использование облачных сервисов. На своем опыте мы поняли, что большие тяжелые системы выгоднее и правильнее держать у себя, а “облака” использовать как временную инфраструктуру для разработчиков и тестирования новых сервисов, либо как буферную зону на случай неспрогнозированного роста потребностей в вычислительных ресурсах. Мы оценили баланс мощностей, потребности по проектам следующего года и посмотрели на портфель продуктов Oracle, в том числе», — рассказал эксперт.

В 2017 г. в «Юлмарте» планируют реализовать ряд важных проектов. Первый план связан с переходом на СУБД Oracle и построением отказоустойчивой системы на Oracle RAC. Второе направление, которое компания рассматривает как очень перспективное — это облачные сервисы для разработчиков. «Нам нужно усиливать мониторинг нашего сайта — он растет быстро, и в случае возникновение проблемы, надо быстро понять, где она», — пояснил Вениамин Шусторович.

По мнению топ-менеджера «Юлмарта», у технологий сегодня есть два вектора: первый — то, что помогает реализовать бизнес-требования оптимальным способом; второй — некие инфраструктурные преобразования, например, повышение эффективности использования ИТ-ресурсов. «Мы не просто так берем и внедряем новую технологию. Мы взвесили плюсы, минусы, риски, возможности и поняли, что потенциальная выгода от внедрения превышает риски. Если мы что-то выбираем, значит, пришло время», — добавил эксперт.