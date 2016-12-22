Продукты программной платформы «Опора» включены в Единый реестр российского ПО

Компания ОТР объявила о том, что продукты, входящие в состав программной платформы «Опоры», включены в состав Единого реестра российского ПО.

Как сообщили CNews в ОТР, в перечень систем, включенных в реестр, вошли: «Опора.УФОС» (универсальная фронт-офисная система) — фронт-офисная система, класс ПО — среды разработки, тестирования и отладки; «Опора.гуру» — система дистанционного обучения, класс ПО — информационные системы для решения специфических отраслевых задач; «Опора.Купол» — система аутентификации и авторизации, класс ПО — средства обеспечения информационной безопасности; «Опора.Крипто» — сервер криптографической защиты информации, класс ПО — средства обеспечения информационной безопасности; «Опора.Мониторинг» — система сбора отчетности, класс ПО — системы управления процессами организации; «Опора.Документы» — система электронного документооборота, класс ПО — системы управления процессами организации.

Системы «Опора.ППУ» (портал проектного управления) и «Опора.Аналитика» (BI-система) находятся в процессе включения в список реестра.

Платформа «Опора» является разработкой ОТР и представляет собой комплекс программных и технологических решений. Позволяет функционировать прикладным системам, созданным на ее основе, в виде единого целого, а также разрабатывать новые системы с необходимым функционалом в прогнозируемые сроки и с сохранением целостности, отметили в компании.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных функционирует с 1 января 2016 г. на сайте Минкомсвязи России, которое является официальным оператором реестра. Необходимые для регистрации документы и инструкция по их заполнению размещены в открытом доступе, предусмотрена процедура подачи документов на регистрацию в электронном виде. Экспертизу поданных заявок проводит Экспертный совет по российскому ПО.