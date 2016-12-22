Опыт Вологодской области по внедрению АПК будут применять в других регионах

В рамках заседания Межведомственной комиссии Правительства РФ по вопросам внедрения и развития системы «Безопасный город», прошедшего в Москве, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал об основных этапах реализации программы и поделился опытом по внедрению системы АПК на территории Вологодской области.

«В целях повышения уровня общественной безопасности и правопорядка мы модернизировали системы видеонаблюдения в Вологде, Череповце и Вытегре. Устаревшие камеры заменены на современные цифровые, создан центр обработки и хранения данных», - отметил Олег Кувшинников.

На всех цифровых камерах настроена функция автоматического распознавания и автоматического обнаружения цели, фиксации скопления людей и оставленных предметов и т.д. Всего поставлено 124 стационарных комплекса автоматической фиксации.

Расширен и перечень фиксируемых нарушений на трассах и дорогах уличной сети городов. Теперь контролируется не только превышение скорости, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, стоянка на автобусных остановках и другое.

В рамках проекта запущена система розыска транспортных средств «Поток». Информацию данной системы сотрудники полиции ежедневно используют при проведении оперативно-следственных мероприятий, с ее помощью раскрывают различные правонарушения и преступления. Также в Вологде, Череповце и Вытегре в рамках АПК «Безопасный город» созданы системы комплексного мониторинга параметров окружающей среды (КМОС).

Губернатор области Олег Кувшинников сказал: «Вологодская область стала пилотным регионом по внедрению системы АПК «Безопасный город». Мы стали одним из первых в Российской Федерации регионов, приступивших к реализации поручений Президента РФ и Председателя Правительства. Уже в 2015 году нами была начата работа: создана областная межведомственная рабочая группа. В конце 2015 года объявлен конкурс по выбору подрядной организации. В феврале 2016 года конкурс выиграла федеральная компания «Ростелеком» совместно с ЗАО «Техносервъ», которые приступили к работе по монтажу и пуско-наладке оборудования на территории трех муниципальных образований, федеральных трассах и дорожной сети городов».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сказал: «По эффективности работы и своевременному выделению средств на реализацию программы мы находимся на первом месте. Только внебюджетных инвестиций в этом году привлечено почти 1 млрд. рублей. Оборудование смонтировано, работает в тестовом режиме с середины этого года, и мы уже видим реальные результаты,- отметил глава региона.- Так, с момента ввода в эксплуатацию мобильных и стационарных камер видеонаблюдения сократились нарушения правил общественного порядка - более чем на 10%. На трассах мы отмечаем снижение количества нарушений на треть, а количества погибших - на 13 процентов».