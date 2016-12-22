«Новые облачные технологии» представили обновление пакета «МойОфис Стандартный»

«Новые облачные технологии» объявила о выпуске обновления пакета «МойОфис Стандартный». Как рассказали CNews в компании, в продукте добавлена поддержка гибридных устройств (например, ноутбук с сенсорным экраном) с использованием типовых жестов на экране. Оптимизированы требования редакторов «МойОфис» к аппаратному обеспечению, включая скорость загрузки файлов. Стабильность работы всех приложений увеличена.

«МойОфис Стандартный» - это набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами на компьютерах. Продукт не требует обязательного подключения к интернету и серверным продуктам «МойОфис».

В текстовом и табличном редакторе появились дополнительные функции, востребованные у заказчиков. Например, возможность копирования формул, сортировки и фильтрации данных, копирование форматов текста и ячеек, редактирование гиперссылок, настройка межстрочных интервалов и интервалов между знаками. Существенно расширен список горячих клавиш, ускоряющих работу пользователя.

Отправить документ по почте можно непосредственно из интерфейса редакторов, что упрощает работу с файлами. Кроме того добавлена возможность использования корпоративных шаблонов.

В состав «МойОфис Стандартный» включен шрифтовой набор XO_Fonts, разработанный компанией «Новые облачные технологии». XO_Fonts создан как альтернатива коммерческим шрифтам, его использование позволяет российским компаниям оформлять документы в соответствии с рекомендациями по оформлению документов Росархива.

«Мы создаем продукты МойОфис при активном участии наших ключевых заказчиков. На основании результатов пилотных проектов формируются планы развития продукта и вносятся изменения в работу уже реализованных функций», - сказал директор по продуктам «МойОфис» для государственных и коммерческих компаний Евгений Фенюшин.