«Минский завод колесных тягачей» внедрил СЭД Directum

«Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) перешел на электронный документооборот с помощью компании Directuм. В настоящее время в ECM-системе завода, построенной на базе решения Directum, одновременно работают 400 сотрудников. В день пользователи создают и регистрируют около 300 документов, сообщили CNews в Directuм.

«Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) более 60 лет разрабатывает и создает свою продукцию по индивидуальным техническим заданиям клиентов для работы на дорогах общего пользования и в условиях трудной проходимости. Как рассказали в компании, переход государственных органов республики Беларусь на электронный документооборот стал главным поводом для внедрения на заводе ECM-системы. Параллельно было решено использовать возможности новой системы для ускорения движения документов и снижения временных затрат на работу с документами в бумажном виде.

По отзыву заказчика, выбор системы Directum был обусловлен несколькими факторами: наличие готового решения по интеграции с системой межведомственного взаимодействия и партнеров Directum в Беларуси, готовых сопровождать это решение; высокая производительность системы и наличие инструментов для работы с большим количеством пользователей; функциональность модуля «Канцелярия», который закрывает все потребности документооборота предприятия, например, распределенная система регистрации документов, система поручений и контроля исполнения; возможность полноценной работы в веб-клиенте.

Многочисленный штат высококвалифицированных конструкторов и инженеров работает в 10 производственных цехах, 3 цехах вспомогательной деятельности, 25 функциональных управлениях, 10 отделах. В состав предприятия входят не только подразделения в разных зданиях, но и удаленные структурные единицы, такие как автобусное производство, детский лагерь. По итогам проекта электронное взаимодействие должно было охватить все части большого целого, отметили в Directum.

Важной особенностью, которую необходимо было учесть, являлась распределенная канцелярия организации с большим количеством мест регистрации документов, что обусловлено наличием секретаря почти у каждого руководителя.

Проектирование системы и обучение ведущих пользователей началось в апреле 2016 г. В ходе проекта были автоматизированы процессы управления приказами и распоряжениями, служебными записками, входящей и исходящей документацией, а также процессы межведомственного документооборота.

Помимо того, необходимо было обеспечить интеграцию системы электронного документооборота со службой каталогов LDAP, чтобы корректно отображать в CЭД структуру и группы пользователей.

В июне прошло тестирование системы, и уже в июле стартовала опытно-промышленная эксплуатация. Сейчас система «Минского завода колесных тягачей» переведена в промышленное использование. Руководство МЗКТ планирует дальнейшее развитие электронного взаимодействия.