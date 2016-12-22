InfoWatch вошла в топ-15 крупнейших российских компаний в сфере обеспечения ИБ по версии CNews Analytics

Группа компаний (ГК) InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, вошла в топ-15 ежегодного рейтинга крупнейших компаний России в сфере защиты информации CNews Security, составленного агентством CNews Analytics на основании данных о выручке по итогам 2015 г. В минувшем финансовом году объем продаж группы компаний увеличился примерно на треть и достиг p1 083 млн, что позволило InfoWatch подняться на две позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом и занять 14 строчку. За последние четыре года компания улучшила положение в рейтинге на 10 позиций, сообщили CNews в InfoWatch.

«Не столько позиция в рейтинге, сколько постоянный рост числа внедрений решений ГК InfoWatch в системы безопасности организаций в России и за её пределами позволяет сделать заключение о правильности выбранной нами стратегии развития», — заявил директор по продажам ГК InfoWatch Константин Левин.

Как отмечается, более 70% выручки группы компаний в 2015 г. обеспечили решения для защиты предприятий от утечек информации и внутренних угроз, связанных с информационной безопасностью.

Флагманский продукт для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor был выведен на рынок более 5 лет назад, и, по данным компании, спрос на проекты по внедрению DLP-системы InfoWatch растет высокими темпами ежегодно. В 2016 г. среднегодовая норма числа проектов внедрений предыдущих лет была превышена более чем в 2 раза.

Кроме того, продукт InfoWatch Traffic Monitor шестого поколения был включен исследовательской компанией Gartner в «магический квадрант» лучших решений на мировом рынке DLP, указали в InfoWatch.