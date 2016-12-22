«Галактика» начинает сотрудничество с НТЦ ФСК ЕЭС

«Галактика» и НТЦ ФСК ЕЭС (Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы») объявили о подписании договора о сотрудничестве. Как рассказали CNews в компании, сотрудничество с «Галактикой» позволит «ФСК ЕЭС» создать новые импортозамещающие решения и стандарты для энергетической отрасли, а также вести перспективные разработки.

НТЦ ФСК ЕЭС является разработчиком научных, проектных и инженерных решений в сфере управления энергосистемами и энергообъединениями. Основная задача научно-технического центра - обеспечить электроэнергетическую отрасль технологиями, отвечающими требованиям современной энергетики.

Под электросетевой профиль будут адаптированы решения по управлению производственными активами («Галактика ЕАМ»), инвестиционными программами и капитальным строительством («Галактика КапСтрой»), проектно-изыскательскими работами («Управление НИОКР»).

«Соглашение «Галактики» и НТЦ ФСК ЕЭС – важный шаг на пути реализации плана мероприятий по импортозамещению, – сказал Дмитрий Сорокин, к.т.н., начальник Центра системных исследований и разработок НТЦ ФСК ЕЭС. – Оно поможет нам поддержать лучшие традиции российской научно-исследовательской школы и разработать отечественные конкурентоспособные решения, необходимые для энергетической отрасли».

«Мы объединяем свои усилия, чтобы обеспечить лучшую экспертизу для конечных пользователей – представителей энергетической сферы, – отметил член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров. – Это обеспечит надежное и бесперебойное функционирование единой национальной энергетической сети».

Корпорация «Галактика» имеет опыт работы с предприятиями энергетической отрасли. Например, «Галактика ERP» с 1996 г. используется Дальневосточной генерирующей компанией, с 2001 г. Сибирским Деловым Союзом (включая Северо-Кузбасскую Энергетическую Компанию) и многими другими.