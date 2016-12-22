Доступно новое оборудование для идентификации водителей в системе «Скаут»

В линейке оборудования системы «Скаут» появилось новое устройство для защищенной идентификации водителей. DriverID создан для компаний, которые стремятся обезопасить свой транспорт от несанкционированного использования, махинаций со стороны сотрудников и угона, сообщили CNews в группе компаний «Скаут».

DriverID — это бесконтактный считыватель смарт-карт для идентификации водителей в системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут». С помощью этого устройства пользователи системы смогут точно знать о том, какие водители, в какое время и на какой машине работали. При этом DriverID позволит исключить подмену водителей и предотвратить хищение транспорта за счет блокировки стартера и использования системы «свой-чужой».

В смарт-картах идентификации используется протокол Mifare c высокой степенью криптозащиты. Благодаря этому их невозможно подделать или клонировать, утверждают в «Скауте».

«DriverID может применяется во всех решениях ГК “Скаут” — от базового мониторинга до контроля спецтехники и топливозаправщиков. Его можно установить на любой тип транспорта. Пользователи Системы “Скаут” всегда будут знать, какой водитель управлял машиной, и какие события при этом происходили. Например, отследить, кто из сотрудников был за рулем во время слива топлива. Или же подсчитать фактическое время работы конкретного сотрудника», — рассказал Андрей Андронов, менеджер продуктов ГК «Скаут».

Бесконтактный считыватель DriverID доступен заказчикам в двух вариантах: для визуально открытой и скрытой установки. В качестве ключей идентификации могут быть использованы разные метки — от карточек и брелоков до браслетов и наклеек. Независимо от вариантов, все устройства и смарт-карты отличает гарантия защиты от взлома, подчеркнули в компании.