Delta Electronics оснастила дата-центр «Миран» промышленными ИБП, системами кондиционирования и распределения питания

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, обеспечила дата-центр компании «Миран» комплексным решением, включающим в себя промышленные ИБП HPH 120кВА, систему кондиционирования воздуха, систему распределения питания, мониторинг и стойки. Об этом CNews сообщили в Delta Electronics.

На сегодняшний день в спектр услуг «Миран» входит размещение оборудования в собственных дата-центрах, предоставление виртуальных и выделенных серверов, продажа модульных ЦОДов, услуги телефонной связи и доступа в интернет. В числе ее клиентов — малый и средний бизнес, а также крупные российские и зарубежные игроки. От корректной работы серверов напрямую зависит эффективность деятельности любой организации, а также ее экономические показатели. Поэтому «Миран» уделяет особое внимание решениям, которые обеспечивают непрерывную работу оборудования, размещенного в дата-центрах компании. В частности, услуга по физическому размещению серверов и телекоммуникационного оборудования подразумевает круглосуточное их обеспечение бесперебойным электропитанием и кондиционированием воздуха.

На определенном этапе у клиента «Мирана», представляющего крупное средство массовой информации, появилась необходимость в сжатые сроки установить в дата-центре «Миран-1» 2 стойки по 20кВА. Для обеспечения оптимального распределения электропитания внутри стойки требовалось поставить соответствующие блоки распределения питания. В результате были выбраны и установлены 4 PDU от Delta Electronics соответствующей мощности. В дальнейшем компания приняла решение разместить у себя еще 7 блоков распределения питания.

По словам представителей компании, блоки распределения питания Delta Electronics обеспечивают надежное подключение ИТ-оборудования, а также оптимизируют работу дата-центров за счет встроенной системы мониторинга, а применение технологии Zero-U позволяет экономить полезное пространство внутри стоек.

«Миран» развивает направление по аренде физических серверов. Изначально они размещались в стандартных серверных стойках 600 х 1000 мм. Однако из-за использования серверов повышенной плотности, требующих большого количества физических соединений с сетевым оборудованием, было принято решение установить шкафы Delta Electronics шириной 800 х 1100 мм. Подобные модульные стойки характеризуются увеличенным объемом полезного пространства и интенсивным рассеиванием тепла через перфорацию. А двухстворчатые задние двери обеспечивают более узкий коридор между рядами и облегчают монтаж и техническое обслуживание ИТ-оборудования, отметили в Delta Electronics.

Помимо этого, для обеспечения снятия теплоизбытков от серверов повышенной плотности, используемых для оказания услуги аренды выделенных серверов в дата-центре «Миран-1» компании, был установлен внутрирядный прецизионный кондиционер воздушного охлаждения серии RowCool, модели HCH6C60 Humidity Control, холодопроизводительностью 35кВт от Delta Electronics. Особенностью такого решения является комбинация внутреннего и наружного блоков, которая обеспечивает высокую степень энергетической эффективности при низких эксплуатационных расходах, подчеркнули в компании. Кроме того, высокая холодопроизводительность обеспечивает экономию средств на закупку охлаждающего оборудования, а компактные размеры позволяют сократить занимаемую площадь в ЦОД. При этом конструкция кондиционера позволяет добавлять в ряд со стойками новые кондиционеры при увеличении тепловой нагрузки.

В связи с вводом в эксплуатацию очередного серверного модуля в дата-центре «Миран-2» возникла необходимость выбора системы бесперебойного питания. После анализа рыночных предложений службой эксплуатации дата-центров «Миран» была выбрана модель трёхфазного ИБП Delta Electronics семейства Ultron серии HPH, мощностью 120 кВА, для построения системы бесперебойного питания одного из серверных модулей дата-центра «Миран-2».

Такой ИБП двойного преобразования обеспечивает высокий КПД преобразования входного и выходного напряжения, а также единичный коэффициент мощности на входе. Резервирование по принципу N+X повышает надежность системы, а широкий диапазон входного напряжения позволяет системе работать в сетях с крайне нестабильными параметрами и сокращает количество случаев заряда аккумуляторных батарей, тем самым увеличивая их срок службы, указали в Delta Electronics. При этом резервирование вспомогательного питания и вентиляторов повышает надёжность системы.

«Главной задачей для нас является круглосуточная поддержка наших клиентов, а также обеспечение бесперебойной работы дата-центров. Именно поэтому мы всегда тщательно подходим к выбору поставщиков оборудования. Наша компания постоянно развивается, изучает все новейшие технологии и модели, представленные на рынке, — пояснил Виталий Николаев, главный инженер «Миран». — Несколько раз мы выбирали продукты Delta Electronics и каждый раз оставались весьма довольны своим решением. Определяющими факторами для нас стали высокий уровень качества продукции, привлекательная цена, а также оперативная работа службы поддержки. Вот почему в будущем мы хотим продолжить сотрудничество с Delta Electronics».