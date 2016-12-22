«1С-Рарус» завершил автоматизацию бакинской сети ресторанов Anadolu

«1С-Рарус» объявил о завершении проекта по автоматизации Anadolu – известной в Баку сети ресторанов. Как рассказали CNews в компании, тандем решений «1С-Рарус:Комбинат питания» и АС «РестАрт» позволил организовать и систематизировать работу фронт-офиса и бэк-офиса: увеличилась скорость обслуживания клиентов, точность выполнения заказов, менеджеры получили набор инструментов, позволяющих повысить эффективность работы компании.

Бренд Anadolu существует более 20 лет. В сети ресторанов предлагают блюда восточной и европейской кухни. Anadolu занимается доставкой еды, организует питание в офисах и во время различных мероприятий, на выезде часто работает фирменная «мобильная кухня» – в компании развита система кейтеринга.

Система бухгалтерского и налогового учета в сети ресторанов «Anadolu» выстроена на базе платформы «1С». Высокая эффективность и надежность используемых решений побудили руководство холдинга выбрать программы «1С-Рарус:Комбинат питания» и АС «РестАрт» для автоматизации операционных и управленческих задач. Партнером по проекту стала компания «1С-Рарус», специалисты которой имеют большой опыт автоматизации в сфере HoReCa.

Сейчас все рестораны сети работают в единой информационной системе. С помощью «1С-Рарус:Комбинат питания» организовано управление закупками, производством, продажами, финансами.

Теперь менеджеры при принятии решений оперируют конкретными цифрами и показателями. Возможности «1С-Рарус:Комбинат питания» позволяют за несколько минут проанализировать, насколько выгодно предложение поставщиков, как изменился уровень наценки, какие ингредиенты и в каком количестве нужны для выполнения заказов, каковы остатки на складах – параметры могут быть любыми. Сократилось время на ввод данных. Упростилась процедура проведения инвентаризации.

Автоматизация фронт-офиса с помощью АС «РестАрт» позволила повысить качество обслуживания и увеличить скорость выполнения заказов клиентов. Фиксация действий персонала и разграничение прав доступа помогают снизить возможные потери.

Благодаря внедрению модуля «Фаст-фуд» автоматизирована работа еще одного направления – окна экспресс-обслуживания. В результате сократилось время на выполнение заказа, уменьшилось число ошибок при вводе данных.

Оксана Чернышева, директор ресторана Анадолу 1, сказала: «Наши рестораны пользуются популярностью. Управлять такой сетью, не имея качественной аналитики, очень сложно. Именно поэтому мы выбрали решение «1С-Рарус:Комбинат питания». Сейчас мы можем проанализировать работу сети практически по любому интересующему параметру. Эти цифры ложатся в основу принимаемых решений. Например, мы можем сменить поставщика, точно рассчитать объем заказа продукции, обеспечить наличие всех ингредиентов, уменьшить потери. Фронт-офис автоматизирован на базе АС «РестАрт». Положительные изменения в этой части тоже есть: увеличилась скорость обслуживания, точность исполнения заказов. Наши клиенты довольны, а это самое главное!»