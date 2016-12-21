В Москве заработал онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники

Городская платформа по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» начала принимать заказы в Юго-Восточном округе. После нескольких месяцев тестирования сервис станет доступен всем жителям столицы, сообщили CNews в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Платформа поможет горожанам починить ноутбук, планшет, смартфон или домашний компьютер в мастерской и без переплат. Все партнеры проекта проходят добровольную сертификацию и работают по единой тарифной сетке.

Оставить заявку на ремонт можно в личном кабинете на сайте ct.mos.ru или по телефону 8 (495) 587-88-87. Курьер заберет устройство на диагностику и в течение суток сервисный центр установит причину поломки и предложит «лечение». Если заказчик согласен со стоимостью ремонта, устройство передадут мастеру, и спустя трое суток курьер доставит работающий гаджет.

Клиент может отказаться от ремонта — в этом случае он оплатит только сервисный сбор за диагностику. Урегулирование споров с сервисным центром берет на себя платформа, отметил в ДИТ Москвы.

По итогам выполнения заявки исполнителю можно поставить оценку. Мастерские, рейтинг которых упадет ниже определенного уровня, ждет блокировка.

Объем рынка ремонтных услуг без учета комплектующих аналитики Департамента информационных технологий города Москвы оценивают в p10 млрд в год. «Примерно 90% этого объема приходится на “серые” сервисы, — рассказал Алексей Чукарин, генеральный директор ГБУ «Информационный город», которое будет развивать городскую платформу по ремонту техники. — Граждане регулярно сталкиваются со случаями мошенничества и навязывания ненужных услуг. По итогам первого года работы “Чуда техники” мы планируем вывести из тени примерно 10-15% рынка постгарантийного ремонта. Задача платформы — защитить интересы граждан и поддержать легальные сервисные центры, частично сняв с них затраты на продвижение и привлечение клиентов».

Городская платформа открыта для новых партнеров. Чтобы начать получать заказы на ремонт, сервисный центр должен подтвердить свой легальный статус, пройти проверку и заключить соглашение с ГБУ «Информационный город», уточнили в ДИТ Москвы.